Baltasar, mi rey

ADELA TARIFA Jueves, 13 diciembre 2018, 12:40

Uno de los suplicios de los escolares de antaño era aprender la lista completa de los reyes Godos. Menos mal que la he olvidado porque eso no sirve para nada. Sin embargo conviene conocer algo de esta interesante etapa de la historia de España, y de las actuaciones de gobierno de monarcas godos como Leovigildo y Recadero, por ejemplo. Estudiar su cultura y su leyes, caso del Fuero Juzgo promulgado por Recesvinto.

Ustedes saben que los Visigodos eran uno de los muchos pueblos germánicos que atravesaron las fronteras del Bajo Imperio romano cuando aquello era una ruina. Así, tras vagar por otros lugares y ocupar parte de Francia, descendieron hasta Hispania y se hicieron dueños de ella hasta que otros invasores Musulmanes vinieron a quedarse con este pastel que era España, puente de paso entre Europa y África. Pero no adelantemos acontecimientos, volvamos a los Visigodos. Los libros escolares dicen que eran un pueblo bárbaro, y ponen a este término el significado peyorativo que hoy le damos. Un error, porque los romanos llamaron bárbaros todos los que vivían fuera de las fronteras del Imperio, sin derechos de ciudadanía. Bárbaros, lo que se dice bárbaros, según hoy lo entendemos, eran los romanos. Basta con recordar como trataban a los esclavos y leer algo sobre las salvajadas que hacían ciertos emperadores, caso de Nerón. Pero sigo con los Visigodos y otros Godos, que hubo muchos.

Al principio Roma no dejaba a los bárbaros traspasar el 'limes', la frontera. Pero como el Imperio romano al final era un desastre, fueron haciendo la vista gorda y los pueblos extranjeros se colaban y se iban 'romanizando', asimilando ciertos usos de los romanos. Eso pasaba también porque en el Bajo Imperio Roma ya no tenía suficientes soldados propios dispuestos a morir por defender su tierra. Por entonces el ejército lo formaban sobre todo extranjeros. No luchaban por patriotismo sino por dinero. Es que los ciudadanos romanos se habían acostumbrado a vivir a costa de los esclavos, al lujo y a la buena vida y, claro. Así, con tantos placeres gratis, quien le dice a un muchacho romano que se juegue la vida por defender a la patria. ¡ Vamos ya!

Por eso los gobernantes romanos para formar sus ejércitos pusieron los ojos en los bárbaros que vivían en la frontera, y en los que ya se habían colado; porque estos extranjeros eran más valientes y menos vagos que sus mozos romanos. Fue una solución peligrosa y cara. Al final, como se acababa el dinero para pagar tantos sueldos de mercenarios, se les ocurrió recompensarles dándoles tierras que lindaban con Roma a cambio de defenderlos de otros invasores más bárbaros que ellos. O sea, que metían al enemigo en casa por comodidad y vagancia. Pasó lo que tenía que pasar: que un día estos pueblos olvidaron su pacto con Roma y entraron a mogollón, para merendársela. Aquello fue un paseo militar. El Imperio de Occidente se deshizo como un azucarillo en café hirviendo, y los Godos se repartieron la finca, a trozos: yo me quedo con la Galia, y yo con la Itálica...

A Hispania, nombre romano de España, que por cierto significa 'tierra de conejos', porque abundaban, vinieron varios, pero finalmente se la quedaron los Visigodos, que no eran de los peores, y crearon un Reino. La verdad sea dicha, aquellos reyes duraban menos en el trono que un euro en la puerta de un supermercado. Solo dos monarcas de la odiada lista que tuve que aprender siendo chica murieron de muerte natural; todos los otros, asesinados por el que quería ocupar su silla, un pariente o un hijo. Aunque había que ser muy tonto para desear tal silla. Es el morbo del poder, pensaba una aprendiendo esta historia. Lo cierto es que nadie escarmienta en cabeza ajena, ni ayer ni hoy. Porque a los visigodos les paso al final igualito que a los romanos; que se dedicaron a la buena vida y a matarse unos a otros. No se preocuparon de tener buen ejercito ni de vigilar las fronteras, y así un día cualquiera entró aquí un ejército pequeño en nombre de la Guerra Santa y conquistó todo, menos un rinconcito del norte. Como seria la cosa que en muchos casos no hubo ni guerra. Iban entrando los musulmanes en tierra extraña y los de allí, judíos y cristianos enfrentados, les daban las llaves de sus pueblos. En un visto y no visto las iglesias se convirtieron en mezquitas. Y a otra cosa María Rosa. Ochocientos años se quedaron aquí de amos los musulmanes. Hasta que los echaron los cristianos porque de nuevo los musulmanes descuidaron sus ejércitos y se pasaban la vida pelando entre sí por un quítame a mí una Taifa. La historia continuó. Es que la historia no se para nunca y siempre tropezamos en la misma piedra.

Hubo más y más reyes. Hoy tenemos al nuestro, Felipe VI. Es de los pocos reyes que van quedando en occidente. Durará lo que tenga que durar. Yo le deseo suerte. Me cae bien. Pero la monarquía es cosa del ayer. Además lo que una opine no sirve de nada. Por eso, visto lo visto, al final me quedo con el mismo rey que tenía de chica, antes de saber nada de otros reyes. El único que no da disgustos ni sustos. Mi rey es Baltasar; el de las chocolatina con papel de plata. Como me he portado bien, vendrá pronto. Ya tengo preparados los zapatos en el balcón.