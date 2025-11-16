Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ballesta requisada en una intervención de la Guardia Civil. E. L.

Ballesta, fusiles o hachas: las armas que ocupan el depósito

Ordenados por sección, las armas largas y las cortas se reparten, junto con las prohibidas en el almacén de Intervención de Armas de la Guardia Civil de Jaén

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Domingo, 16 de noviembre 2025, 22:03

Comenta

Contar con una licencia de armas no da libertad absoluta para portar una. Así lo explican desde Intervención de Armas de la Comandancia de la ... Guardia Civil de Jaén. De esta forma, a pesar de contar con el permiso, una persona no puede irse a una discoteca con un rifle, por ejemplo. De ahí provienen algunas de las armas que se guardan en el almacén, pero los hay también de los más variopintos. Navaja mariposa, hachas, una ballesta, dagas, incluso una escopeta de caza táctica que imita visualmente a un fusil de asalto.

