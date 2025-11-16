Ballesta, fusiles o hachas: las armas que ocupan el depósito

Contar con una licencia de armas no da libertad absoluta para portar una. Así lo explican desde Intervención de Armas de la Comandancia de la ... Guardia Civil de Jaén. De esta forma, a pesar de contar con el permiso, una persona no puede irse a una discoteca con un rifle, por ejemplo. De ahí provienen algunas de las armas que se guardan en el almacén, pero los hay también de los más variopintos. Navaja mariposa, hachas, una ballesta, dagas, incluso una escopeta de caza táctica que imita visualmente a un fusil de asalto.

Ordenados por sección, las armas largas y las cortas se reparten, junto con las prohibidas y las menos vistas. Así, donde se encuentran las relativas a casos judiciales, una ballesta está numerada junto a un hacha y a una navaja. Son de un registro domiciliario por un hecho delictivo, pero pocos más detalles se dan. Pasado el periplo en los juzgados, según la sentencia final, el propietario podría reclamarlos, así que se conserva en igualdad de condiciones que el resto de armas del depósito.

Ampliar Armas preparadas para su destrucción.

Al almacén pocos pueden acceder, tras los controles de la entrada estos se guardan bajo llave. Además de las armas de fuego clásicas, los hay de filo, cuchillos y navajas con más o menos decoraciones, y que acaban ahí junto a otras armas que se consideran prohibidas, como son los puños americanos, revólver con culatín o las ocultas dentro de objetos, como de un bastón. Entre los artículos de diverso tamaño hay un arma de salón, una pistola que apenas es más grande que la palma de la mano y que, según explica el subteniente Estebánez, se llaman así por haberse hecho famosas por su sencilla manera de ocultarlos.

También los hay más grandes, como un mosquetón de más de un siglo de antigüedad que parece sacado de alguna de las recreaciones de la Batalla de Bailén. El agente Javier Cánovas la sostiene y explica que forma parte del Libro de Colección. Es decir, se utiliza para exposición y fue cedida por su propietario.

La Comandancia cuenta con su expositor de armas, que va rotando, y en ocasiones, según envejece el arma o por su tamaño, terminan en el almacén, a buen recaudo.

Subastas

En la actualidad, las armas que no son reclamadas por sus dueños son destruidas. Sin embargo, hace apenas unos años lo habitual era subastarlas. Era común que los conocedores del sector esperaran el anuncio de las subastas para hacerse con una pistola o un rifle a precio de «ganga», algo que ya no ocurre.

Y es que desde hace tres años la legislación cambió y esta práctica fue eliminada. Se entendió que la Guardia Civil no podía implicarse en operaciones con contenido económico, así que se acabaron los lotes y las pujas. Lo cual también facilitó las cosas, pues el dueño del arma podía reclamarla hasta incluso instantes antes del inicio de la subasta, con el papeleo que implicaba.

Ampliar Arma de salón.

Ahora las armas, directamente, son destruidas. En el depósito de la capital jienense hay varias estanterías que deberían estar vacías, pero que el espacio lo ocupan varias decenas de armas largas y un 'puñado' de pistolas. Su destino es el horno de fundición, pero la huelga siderúrgica de este verano afectó a las opciones de la Comandancia y tuvieron que permanecer en la capital un tiempo más.

¿Dónde las llevan? «No puedo decirlo», admite el subteniente jefe del servicio de intervención de armas de Jaén. Próximamente saldrá de la ciudad un vehículo con las armas que se preparan en un contenedor de deshechos y van al horno. Durante el trayecto son controladas continuamente. El lugar en el que se destruyen suele cambiar. Lo único seguro es que no es en la provincia de Jaén y que se realiza con cierta regularidad, al menos una vez al año.

De esta manera se mantiene un orden en las estanterías del depósito y no se acumulan armas. «No puede haber armas judiciales de antes de 2014 y de 2023 las particulares», asegura, y revisa las etiquetas que demuestran que así es.