Azul lívido

Vi mujeres y hombres mirando al cielo nocturno en cantidad suficiente como para una reseña. Fue la otra noche, en la velada de la 'luna roja'. Con la barbilla apuntando a lo alto muchos pudimos ver un fenómeno astronómico que en el hemisferio oriental algunos calificaron como uno de los más espectaculares de este siglo. Quizá no fue para tanto, al menos desde el sitio en que me tocó apreciar el trámite sin duda insólito por el cual el satélite se iba tiñendo de tonos rojizos.

No obstante, que un eclipse lunar se convierta en protagonista tiene su interés; que durante unos minutos tengamos el valor de levantar los ojos es meritorio cuando son tantas las cosas que nos confinan de tejas para abajo. Permanecer boquiabierto unos segundos ante ese u otro evento astronómico resulta tan excepcional como todo cuanto sucede encima de nuestras cabezas y que pasa desapercibido para la mayoría.

Cuando el astro vecino fue recuperando su color plateado y la penumbra lunática se posó de nuevo sobre cuanto me rodeaba, me asaltó el recuerdo de las sondas espaciales, como la 'Voyager 1', que surcan el cosmos con destino sideral e incierto. Me vino a la cabeza la foto que de nosotros mismos, de este planeta llamado Tierra (aunque es sobre todo agua), digo, que recordé entonces la instantánea que hizo la 'Voyager' a una distancia de 6000 millones de kilómetros de este puntito azul en medio del cosmos que, aunque minúsculo, habitamos millones de personas con nuestros respectivos afanes y frustraciones, con nuestros bagajes y pertrechos, que habitaron otros tantos que nos precedieron y que hollarán generaciones venideras si les damos ocasión.

La foto que cito hecha por la sonda espacial es una especie de 'selfi' que provocó en mi otro pensamiento que leí en el divulgador científico Carl E. Sagan hace algún tiempo. Con sagacidad el astrónomo estadounidense pudo expresar que la Tierra contemplada desde los abismos del Universo que surcan las sondas espaciales, no es más que una mota de polvo que se confunde en la miríada de cuerpos estelares diseminados en el espacio infinito.

Carl Sagan contempló aquella foto hecha por la 'Voyager 1' en 1990 y supo extraer de ella una idea tan científica como poética; o tan poética como científica, que tanto da. El globo azul llamado Tierra por quienes vivimos sobre ella no es más que un píxel diminuto, casi imperceptible, una partícula insignificante dentro del mosaico inconmensurable del cosmos, una peca azulilla dentro de un sistema solar que apenas es una brizna.

Las reflexiones de Sagan sobre ese 'punto azul pálido' me llevaron en la noche de la 'luna de sangre' a vagar por el espacio despreocupado, a intentar alcanzar la Voyager y a instalarme como polizón en la sonda viajera para desde allí, desde su alféizar -si lo tiene- divisar de nuevo esa motita de color azul lívido que resulta escenario de la vida tal como la conocemos y que los terrícolas consideramos nuestro hogar.