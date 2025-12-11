Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ayuntamiento de Jaén, en una imagen de archivo. IDEAL
Cuentas anuales

El Ayuntamiento subsana las indicaciones del Ministerio a la espera del informe definitivo

Los presupuestos finales podrían pasar por pleno el próximo 23 de diciembre y entrar en vigor el 1 de enero, nueve años después

Manuela Millán

Manuela Millán

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:00

Cerca de la meta. El Ayuntamiento de la capital se encuentra en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para «mejorar» el presupuesto para 2026. Una ... vez hechas las subsanaciones que indiquen desde el Gobierno, el Consistorio de la capital espera, en unos días, el informe definitivo que confían en que sea «favorable» para poder aprobar de manera definitiva el presupuesto para el próximo año en el pleno del 23 de diciembre.

