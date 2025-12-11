El Ayuntamiento subsana las indicaciones del Ministerio a la espera del informe definitivo

Cerca de la meta. El Ayuntamiento de la capital se encuentra en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para «mejorar» el presupuesto para 2026. Una ... vez hechas las subsanaciones que indiquen desde el Gobierno, el Consistorio de la capital espera, en unos días, el informe definitivo que confían en que sea «favorable» para poder aprobar de manera definitiva el presupuesto para el próximo año en el pleno del 23 de diciembre.

«Nos encontramos en la última fase para la aprobación definitiva del presupuesto. Ha sido un trabajo complicado y muy laborioso porque supone poner al día la contabilidad de ingresos y gastos del Ayuntamiento y sus siete organismos autónomos más las dos empresas públicas», resume el concejal del Área Económica, Francisco Lechuga. Por el momento, ya cuentan con el dictamen favorable del CES y «se está trabajando de manera coordinada con el Ministerio en aras de realizar los ajustes necesarios entre ingresos y gastos que les demandan».

«Una vez que se hagan esas modificaciones, esperamos obtener el informe definitivo con el visto bueno para llevarlo al pleno de este mes, previsiblemente el día 23 y que sean una realidad el 1 de enero», subraya Lechuga. Un presupuesto que señala que, además de permitir «ejecutar inversiones importantes nueve millones de los EDIL destinadas a infraestructuras para el centro, potenciar el comercio u obras hidráulicas, también garantizarán los servicios públicos, aumentando gastos en vivienda, educación, seguridad, limpieza, transporte público».

Pago a proveedores

«Y lo más importante es que nos permite agilizar y ser más eficiente en la gestión interna con la reducción del periodo medio de pago a proveedores que ya hemos reducido a 180 días y, aunque es malo, pero hemos llegado a pagar hasta en mil días por lo que estamos en la senda para encontrar la estabilidad porque esto tiene como consecuencia inmediata evitar interese de demora», sentencia.