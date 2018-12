El Ayuntamiento solicita a la 'nueva' Junta 9 millones de euros adicionales El Ayuntamiento de Jaén celebró ayer pleno ordinario del mes de diciembre. / IDEAL El gobierno municipal lleva al Gobierno andaluz a un contencioso judicial por el cobro de los recargos de apremio de los vagones del tranvía JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 18 diciembre 2018, 01:28

Pleno breve pero intenso, de apenas una hora pero con momentos de tensión, y eso que no hubo mociones por el 'espíritu navideño'. El breve orden del día no daba para mucho, pero quedó pendiente de la anterior sesión conocer el escrito de alegaciones que el gobierno municipal, del PP, envió al Ministerio de Hacienda, después de que este le hiciera un requerimiento en noviembre para que tomara medida al incumplir el plan de ajuste en vigor, dándole de plazo hasta el día 8 de diciembre. Tres días de antes, el día 5, está fechado el escrito firmado por el alcalde, Javier Márquez, cuando ya se conocían los resultados de las elecciones autonómicas. Y en el mismo se pide a la Junta de Andalucía que «cumpla con su propia ley» y que aumente en dos millones al año el dinero que transfiere al Ayuntamiento de la Patrica, más «un ingreso excepcional de casi 9 millones, por las asignaciones no actualizadas desde 2012».

Al Gobierno central le pide también «medidas adicionales y extraordinarias de liquidez y ayuda financiera», que sean extensibles a otros ayuntamientos en situación similar, así como el incremento de la PIE (el dinero que recauda el Estado de los impuestos, equivalente a la Patrica autonómica), «con una gradual redistribución parcial de la PIE de las Diputaciones» - es decir, menos dinero para las instituciones provinciales - o bien «una refinanciación a muy largo plazo e incluso una quita total o parcial de la deuda». Medida esta última en la que el gobierno municipal no creía antes.

El alcalde también solicita en el escrito de alegaciones al Ministerio la posibilidad de modificar la Ley de Haciendas Locales, con el fin de incrementar los ingresos por tributos, como por ejemplo que los ayuntamientos vuelvan a cobrar el impuesto de construcciones ICIO.

Sin presupuestos ni mociones

El PSOE ha criticó que se acaben los plenos de 2008 sin que el PP llevase los presupuestos para 2019, como se comprometió. «El mejor resumen de la gestión de Javier Márquez al frente de la alcaldía es que en cuatro años de mandato solo ha sido capaz de sacar adelante un presupuesto para la ciudad», dijo el portavoz socialista, Manuel Fernández, lamentando que el alcalde esté orgulloso de esta gestión. «Llevamos tres años y medio desde que heredase la alcaldía de Fernández de Moya con un solo presupuesto que además es de mentira y no se ha ejecutado».

Añadió que el PP está «a otra cosa, que desde luego no es planificar las inversiones para los barrios, el empleo, las políticas sociales, el mantenimiento en los colegios y las instalaciones deportivas y el control de la deuda del Ayuntamiento». Y añadió que los jienenses se preguntan para qué pagan impuestos, pues «no tienen servicios públicos de calidad ni unos barrios decentes y limpios y en su propio partido tampoco están satisfechos con el resultado de su gestión en Jaén».

La portavoz de Jaén en Común (JeC), María Dolores Nieto, acusó al PP, y los concejales no adscritos expulsados de Ciudadanos, de impedir las mociones en los plenos para no oír quejas y protestas, como las de los comerciantes, y reclamó medidas de calado frente a la deuda.

A los tribunales

Por otro lado, el pleno aprobó personarse en un contencioso administrativo contra la Junta por el supuesto cobro indebido de los recargos de apremio en los vagones del tranvía. El Ayuntamiento reclama millón y medio de euros de los años 2011 y 2017, pues desde entonces viene pagando los vagones. El concejal de Hacienda, Manuel Bonilla (PP), indicó a Europa Press que el paso de acudir a los tribunales se debe a que la Junta rechazó el recurso de revisión interpuesto y teniendo en cuenta el informe de fiscalización del tranvía que hizo el Tribunal de Cuentas.

El edil añadió que se le ha venido pasando al Ayuntamiento facturas con su 21% de IVA y por tanto su impago debía haberse reclamado al Ayuntamiento en un contencioso, pero no con la retención de la Patrica. Por eso tiene previsto exigir también el pago de intereses de demora. Y anunció otro contencioso por el coste financiero que le está repercutiendo el pago de los vagones.