El Ayuntamiento recaba aportaciones para una zona de bajas emisiones «útil» y «equilibrada»

El Ayuntamiento de Jaén está perfilando, con las aportaciones y sugerencias de colectivos sectoriales, vecinales y sociales, una propuesta de zona de bajas emisiones (ZBE) « ... útil, no limitante, equilibrada y beneficiosa para todos».

El alcalde, Julio Millán, lo indicó así después de participar en algunos de los encuentros impulsados por el Consistorio para abrir a la participación social el debate sobre la citada zona.

Se trata de un área urbana con restricciones para vehículos contaminantes que debe estar en funcionamiento en 2026 para municipios de más de 50.000 habitantes, acompasada a la normativa ambiental de la Unión Europea y que acarrea sanciones a las ciudades que no la tengan implantada.

Acompañado por la segunda teniente de alcalde, África Colomo; la edil de Participación Ciudadana, Transportes, Movilidad y Seguridad, María del Carmen Angulo, y los ediles de Medio Ambiente y Comunicación, José María Cano y José Manuel Higueras, el alcalde mantuvo este viernes una reunión con el pleno del Consejo Económico y Social (CES) para recabar sus propuestas, sugerencias y análisis de cara al diseño final de la ZBE.

Este encuentro se suma a las que se realizan en estos días con colectivos sectoriales junto a los vecinos y vecinas de las asociaciones de Jaén, reunidas en el Consejo Local de Participación Ciudadana.

Millán explicó que las distintas áreas municipales trabajan en abrir esta propuesta a la ciudadanía para que se convierta en un espacio amable y que garantice la cotidianidad de los ciudadanos y servicios incluidos en esta área.

«El Ayuntamiento recaba en estos días las iniciativas de vecinos, colectivos de personas con discapacidad, taxistas, comerciantes, transportistas y del CES local para volcarlas en el documento final para su puesta en marcha en 2026», afirmó el alcalde.

El objetivo es que «se escuchen todas las casuísticas, las iniciativas, los ajustes para que tanto los vecinos como quienes realizan su actividad en la zona recogida como de bajas emisiones, así como quienes tienen familiares en ella o estacionan en aparcamiento propio puedan convivir con un mejor medio ambiente, garantizando un tránsito peatonal y rodado más amable para los vecinos y posibilitando la normalidad en la vida comercial y de servicios de esta zona».

Distintas sensibilidades

En este sentido, apuntó que en las reuniones se están atendiendo distintas sensibilidades, desde quienes no viven pero trabajan en el centro, quienes acuden a servicios de tipo escolar o al cuidado de familiares; en definitiva, «para tener una zona de bajas emisiones no limitante, accesible y útil».

Millán señaló que, una vez se apruebe en 2026 la ZBE, incluirá un periodo de seis meses de adaptación a cambios que se acompañará de toda la información a la ciudadanía. Igualmente, esto irá acompasado a una mejora del acceso a zonas nuevas de estacionamiento y ajustes en el transporte público.

El Ayuntamiento recordó que, por la propia configuración de la ciudad, la ZBE de Jaén no es comparable a la de otras capitales andaluzas, tanto en tamaño como en especificidades. De hecho, «en muchos casos, ya aplica desde hace años muchas de las claves en circulación y movilidad del centro, como el uso de la ronda y la circunvalación».