«El Ayuntamiento no ha puesto aún nada del tranvía de Jaén, ni un solo euro» Choque con la Junta de Andalucía por la puesta a punto de la infraestructura y las aportaciones que corresponden a cada administración

Cinco vagones, una ciudad partida por las vías y una infraestructura que todos quieren, pero que sigue generando tensión. El debate sobre el eterno tranvía de Jaén ha ido evolucionando a lo largo de los años y, aunque ya no se cuestiona su puesta a punto, ahora prevista en los primeros meses de 2026, la disputa está en los contratos y su financiación. La primera cuestión es la puesta a punto, que depende del Ayuntamiento, tal y como queda claro en el convenio firmado entre las administraciones en 2021.

Un dinero, 4,5 millones, que adelantó la Junta a través de los fondos europeos. «La Junta busca fondos para poner en marcha proyectos como es el caso del tranvía de Jaén y esos fondos a veces vienen de Europa, pero esa cantidad se podría invertir en cualquier otro sitio de Andalucía. Sin embargo, la hemos destinado al tranvía porque es primordial para los jienenses», explicaba la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

Además, ante las declaraciones de la primera teniente de alcalde, María Espejo, en las que «pide que se cumplan los plazos como el Ayuntamiento está haciendo con la parte económica que le corresponde», la consejera ha sido tajante: «El Ayuntamiento no ha puesto aún nada del tranvía de Jaén, ni un solo euro».

Unas declaraciones que no han gustado nada al concejal del Área Económica, Francisco Lechuga, que ha asegurado que en el nuevo acuerdo «asumieron el pago de 9,5 millones que ya se está cobrando con dos liquidaciones de casi dos millones de euros». Decir que el Ayuntamiento de Jaén no está aportando es totalmente falso», ha añadido.

Además, sobre los 4,5 millones pendientes de la puesta a punto que «se han convertido en ocho y medio», recuerda que «es una subvención es finalista, por lo que la Junta pretende que el Ayuntamiento pague esta cantidad y al mismo tiempo la ha recibido de Europa, por lo que estaría teniendo un doble ingreso».

¿Dónde está la disputa? En que la Junta de Andalucía defiende que el dinero que llegue de Europa puede destinarlo a los proyectos que considere porq lo que no hay debate con respecto al pago del Ayuntamiento, mientras que la Administración local considera que, al ser «finalista» -pues en el documento del BOE así se refleja con una partida para el tranvía-, la Junta «debería deducir esta cantidad que no ha pagado».

¿Quién paró el tranvía?

Este debate es más antiguo, aunque hoy ha vivido un nuevo capítulo, cuando en la visita de la consejera -rodeada de delegados y concejales del PP-, ha insistido en que «desde 2019 se ha trabajado tras años de abandono por parte de gobiernos del PSOE». «Se extinguió un convenio de colaboración y se firmó uno nuevo en el que la Junta de Juanma Moreno se hace cargo del 75%. Desde entonces, se han invertido 8,5 millones para la renovación de las instalaciones», resume.

Declaraciones que también han tenido respuesta del concejal socialista Francisco Lechuga -ya que el alcalde, Julio Millán, se encuentra de viaje en China-. Lechuga ha recordado que «esta infraestructura no fue abandonado por el PSOE, sino por un alcalde del PP que entregó las llaves y la dejó abandonada de manera indefinida hasta que otro alcalde del PSOE, Julio Millán, llegó a un acuerdo con la Junta».

Lo cierto es que el tranvía de Jaén fue construido por la Junta de Andalucía y entregado al Ayuntamiento de Jaén en 2011, aunque nunca llegó a entrar en funcionamiento. Desde entonces, las infraestructuras han sufrido deterioro, vandalismo y obsolescencia técnica. En 2021, la Junta de Andalucía firmó un nuevo convenio de colaboración con el Ayuntamiento por el que se comprometía a la licitación de los contratos de operación y mantenimiento, además de la gestión de la explotación comercial. Además, la Junta de Andalucía asumía, a través de la Consejería de Fomento, el 75% del déficit de la explotación y el Ayuntamiento, el 25% restante.