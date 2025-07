El Ayuntamiento pregunta por el contrato de explotación, el «prioritario» del tranvía

Manuela Millán Sábado, 5 de julio 2025, 18:53 | Actualizado 19:14h. Comenta Compartir

Reacciones a la licitación del primer contrato del tranvía. El Ayuntamiento de Jaén valora la salida de un nuevo contrato de mantenimiento del tranvía, pero recuerda que «tres meses después sigue sin ver la luz la explotación a través de una empresa para que funcione en diciembre que es el contrato principal».

Así lo traslada la segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Jaén, África Colomo, en un comunicado, a través del que recuerda que los plazos del compromiso dado por la Junta «van demasiado apretados». «El compromiso repetido por la Junta es que el tranvía funcionará en Jaén llevando y trayendo viajeros en diciembre de 2025. Para eso, el Ayuntamiento considera que el contrato prioritario es el de explotación del servicio, el que arranca los trenes. Un contrato de complejidad que tiene unos plazos muy concretos y que lleva tres meses esperando día tras día como prometió la Junta el pasado abril», recuerda.

Por tanto, Colomo se pregunta si el cálculo de la entrada en funcionamiento del tranvía de la Junta «responde a las necesidades de las y los jienenses y su tejido social y empresarial o al calendario electoral de un partido político». Habrá elecciones andaluzas el próximo año. «Este contrato que se licita no es el principal, el PP se hace trampas al solitario y el portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento hace de meritorio con unas valoraciones muy optimistas de un contrato que no es el que pone en marcha el tranvía. No hay olvidar que el PP lleva 12 años obstruyendo su puesta en marcha», sentencia.

La edil explica que «hay una pulsión social con la puesta en marcha del servicio que no puede tener más plazos y calendarios que el que marcan las necesidades de los comerciantes, los empresarios y la ciudadanía en general, por lo que las fechas y el orden de los contratos de puesta en servicio importan y mucho».

Por último, insiste en que el tranvía «es importante para la dinamización del centro de la ciudad, un elemento para cohesionar la capital y conectar núcleos de servicios, y una planificación del transporte público y colectivo de la capital, por lo que no puede estar sometido a más dilación».

Posición del PP de Jaén

Desde las filas 'populares' de la capital celebran la licitación del primer contrato de mantenimiento de la señalización ferroviaria del tranvía, por un importe de 3.227.415 euros. El portavoz, Agustín González, afirma que esta licitación «es otro paso decisivo y una muestra clara del compromiso de la Junta con Jaén«. «Julio Millán ya puede dejar de preocuparse por la gestión de la Junta y empezar a ejercer como alcalde tras seis meses de absoluto desgobierno», añade.

González lamenta que frente a esta realidad, el PSOE «haya preferido recurrir al ruido mediático y la confrontación institucional con la Junta, en lugar de sumar esfuerzos». Así, considera que su actitud responde a un «interés estrictamente partidista». «Durante meses ha tratado de construir un relato crítico basado en retrasos inexistentes, entorpeciendo deliberadamente todo el trabajo técnico y administrativo que se ha venido realizando», señala Agustín González.

Por otro lado, afirma que la puesta en marcha del tranvía «es una realidad» y añade que «mientras unos se dedican a sembrar dudas y a generar conflictos, otros trabajan». «Cada paso que se da desde la Junta es una demostración de compromiso real con esta ciudad, y debería ser recibido con colaboración y trabajo. En cambio, lo único que encontramos en la Alcaldía es a un Julio Millán que ya no sabe cómo sacar al PSOE del atolladero en el que se ha metido», sentencia.