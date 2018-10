El Ayuntamiento pide que la Junta pague también el 75% de los tranvías Uno de los tranvías que permanecen en cocheras. / M. BÉJAR El consejero de Fomento lo considera «inaceptable» cinco meses después del último acuerdo y confía en la responsabilidad y el talante del alcalde JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 12 octubre 2018, 00:17

«Tengo, no la desesperanza, pero ya sí cierta inquietud», afirmó ayer el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, sobre el retraso en la firma del nuevo convenio con el Ayuntamiento de Jaén para la puesta en marcha del tranvía, construido hace casi ocho años y que solo ha funcionado en pruebas. Pese al acuerdo de financiación entre las administraciones de mayo pasado, con escenificación incluida en la sala de prensa municipal, ha surgido un nuevo escollo en las reuniones técnicas mantenidas hasta ahora. El Ayuntamiento plantea también que la Junta asuma el 75% de la factura de los cinco tranvías, adquiridos en su día por 11,9 millones de euros.

«Esto no es aceptable para la Junta, no tiene ningún fundamento y no es revisable a estas alturas», indicó el consejero a preguntas de la prensa durante su visita al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Jaén (Coaatja). Felipe López indicó que hay en el Ayuntamiento quien entiende que la factura de los trenes debe computarse dentro de los costes de explotación. La Junta aduce que entonces habría que incluir también toda la infraestructura, que financió ella en solitario, mientras que, por ejemplo, en el metro ligero de Granada, los cuatro municipios han aportado el 17% de las obras y del coste de explotación.

Buena relación

El consejero insistió en no querer echar «sal y vinagre para agriar la relación» con el Ayuntamiento y en particular con su alcalde, Javier Márquez, apelando al clima de entendimiento entre ambos y a la responsabilidad del primer edil. «Lo que sigo trasladando al alcalde, con toda la cordialidad del mundo, pero sí con la urgencia de poner el tranvía al servicio de los ciudadanos, es que se firme el convenio», abundó.

Sucesivos acuerdos

La Junta se había dado de plazo hasta finales de septiembre para la firma. El convenio aún en vigor es de 2008 y fijaba que la Junta construía la infraestructura y el Ayuntamiento pagaba los trenes y asumía la explotación al 100%. El Consistorio esgrimió desde el principio dificultades económicas. Primero, para adquirir los tranvías a Alstom, motivando el acuerdo de 2010 por el que la Junta adelantó el dinero y gira desde entonces la 'letra' al Ayuntamiento. Y después, la imposibilidad de asumir el déficit de explotación de todo transporte público.

Tras años de tiras y aflojas, la Junta ofreció a finales de 2015 asumir hasta el 40% de ese déficit. Al Ayuntamiento le pareció poco y el consejero lo elevó al 60% en febrero pasado, con el concurso de la Diputación vía patrocinio. El Consistorio tenía además el hándicap técnico para hacerse cargo de la gestión, por lo que en mayo se llegó al acuerdo de que el Ayuntamiento sufragará el 25% del déficit y el 75% restante la Junta, con la ayuda de la Diputación, además de asumir la explotación, al calor también de los buenos resultados del metro ligero de Granada.

De hecho, López anunció que la semana que viene adjudicarán la asistencia técnica para elaborar el pliego de condiciones y sacar a concurso la explotación del tranvía. «El Gobierno andaluz y la presidenta adquirieron el compromiso total» de su puesta en marcha, tras «siete años para el olvido», y en junio se aprobó su carácter metropolitano. «No tiene sentido tener todavía 120 millones de euros de inversión en el dique seco», resumió.

Vivienda

El consejero se reunió con los miembros del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, que preside el jienense José Miguel de la Torre. En la reunión analizaron la construcción de viviendas y la rehabilitación en el marco del plan autonómico 2016-2020 y las ayudas destinadas al alquiler para aquellas familias con escasos recursos. En este sentido, el consejero calificó de «oportuno» el acuerdo de ayer del Gobierno y Podemos para una mayor protección de los inquilinos en momentos de alza del alquiler, en parte debido al auge de las viviendas con fines turísticos.

El presidente de los aparejadores, por su parte, indicó que son 10.000 profesionales, «agentes imprescindibles para la recuperación, construcción, rehabilitación y mantenimiento del parque de vivienda andaluz».