El Ayuntamiento pedirá que se convoque una nueva comisión de seguimiento del tranvía

Nuevo capítulo. Las tradicionales chilindrinas de San Lucas han vuelto a sacar a la luz los catorce años que el tranvía lleva aguardando en las ... cocheras, con bromas sobre las ya tres veces que se ha visto en pruebas sin fecha exacta para su inauguración. De hecho, esta misma semana está previsto, si no hay cambios, que vuelva a circular por las calles de la capital.

Mientras, los contratos, años después, siguen avanzando, aunque no con el consenso necesario. El Ayuntamiento de Jaén va a pedir, según ha podido saber este periódico, que se convoque una nueva comisión de seguimiento del tranvía para abordar la adjudicación de estos últimos contratos. El motivo es, según fuentes municipales, «la variación en las cantidades, al alza». Un exceso que quieren aclarar en «vistas de conocer con transparencia los últimos avances». Quizá la consejera de Fomento, Rocío Díaz, pueda aclarar algunas de estas cuestiones este lunes, cuando está previsto que visite las cocheras del tranvía.

Una vez que se aclaren dichas cantidades, el equipo de Gobierno (PSOE-JM+) planteará reclamar, por vía administrativa o judicial, «el pago de los 4,5 millones de euros de la puesta a punto», lo que ya se estaría consultado con el equipo jurídico.

De hecho, ya lo adelantó el propio alcalde, Julio Millán, en el mes de septiembre cuando el tranvía volvió a salir en pruebas. Millán señaló que el objetivo es que sea la Junta la administración que, a través de los fondos europeos que ha puesto el Gobierno de España, aporte la parte de la puesta a punto. En el convenio entre ambas administraciones, el Ayuntamiento asumió sufragar esta financiación, dinero que la Junta adelantó con estos fondos europeos.

Tras ello, el Ayuntamiento de la capital, y «en vistas de la situación de las arcas municipales», pidió a la Junta no tener que devolver el dinero que se había aportado a través del Gobierno, petición que ha sido denegada. «Entendemos que la Junta se beneficia doblemente porque no eran fondos propios, por lo que vamos a seguir intentando que el Ayuntamiento no tenga que poner un dinero que recibió la Junta y que además eran fondos finalistas (con destino fijado)», explicó.

Los contratos

El mes de octubre está siendo clave, con varios de los últimos contratos ya adjudicados. El último recibió ofertas de nueve empresas o uniones temporales de empresas interesadas en hacerse con el servicio de mantenimiento de infraestructura y sistemas. Este servicio cuenta con un presupuesto de 8,9 millones. Además, hace tan solo unos días, la Junta recibió dos ofertas de empresas interesadas en encargarse del mantenimiento del material rodante y del equipamiento del taller del tranvía durante los próximos cinco años.

A ellos hay que unir las cuatro ofertas interesadas en el contrato de operaciones, con una vigencia de cuatro años más una posible prórroga y que es el de mayor volumen destinado a mantenimiento y explotación con un montante de cerca de 18 millones.

En los últimos meses, los trenes han circulado en pruebas varias veces en su recorrido completo. El tranvía fue construido por la Junta y entregado al Ayuntamiento en 2011, aunque nunca llegó a funcionar. En 2021, la Junta firmó un nuevo convenio de colaboración con el Ayuntamiento por el que se comprometía a la licitación de los contratos, además de la explotación comercial. Además, la Junta de Andalucía asumía, a través de la Consejería de Fomento, el 75% del déficit de la explotación y el Ayuntamiento, el 25% restante.