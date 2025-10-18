Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jienenses observan el tranvía en pruebas, el pasado mes de septiembre. M. MILLÁN
Junta y Ayuntamiento

El Ayuntamiento pedirá que se convoque una nueva comisión de seguimiento del tranvía

El objetivo es conocer las cantidades de los últimos contratos adjudicados que «han experimentado modificaciones sin que se les haya informado»

Manuela Millán

Manuela Millán

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:36

Comenta

Nuevo capítulo. Las tradicionales chilindrinas de San Lucas han vuelto a sacar a la luz los catorce años que el tranvía lleva aguardando en las ... cocheras, con bromas sobre las ya tres veces que se ha visto en pruebas sin fecha exacta para su inauguración. De hecho, esta misma semana está previsto, si no hay cambios, que vuelva a circular por las calles de la capital.

