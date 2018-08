El Ayuntamiento de Jaén tranquiliza a los trabajadores de Autobuses Castillo Autobús urbano de la capital, en el Paseo de la Estación. / LIÉBANA Se compromete a que no aumente la deuda y que haya para nóminas y demás costes de personal JOSÉ M. LIÉBANA Lunes, 13 agosto 2018, 14:13

El gobierno municipal de la capital jienense se ha reunido este lunes con los representantes de los más de 60 trabajadores de Autobuses Castillo, a petición de estos, y les ha garantizado que el Ayuntamiento realizará «los pagos que sean necesarios» a la empresa concesionaria del autobús urbano «para garantizar que pueda funcionar ordinariamente» y evitar situaciones de incertidumbre como la vivida la semana pasada después de el empresario comunicase que no tenía dinero para pagar la nómina de julio debido al impago municipal. El Ayuntamiento se ha comprometido a que no aumente la deuda con la empresa y a que no falte dinero para personal, sin mencionar otros gastos.

Así lo ha trasladado el concejal de Hacienda y Contratación y alcalde accidental esta semana, Manuel Bonilla, tras la reunión mantenida con representantes del comité de empresa. El Ayuntamiento abonó la semana pasada 70.000 euros a la empresa, que empezó a pagar la nómina a finales de la misma. En julio abonó otros 60.000.

El concejal ha explicado que el Consistorio se ha comprometido «a realizar los pagos que sean necesarios para garantizar que esta concesionaria pueda funcionar ordinariamente y pueda hacer frente al pago de las nóminas de sus trabajadores, seguros sociales y costes derivados del área de personal«. Y recordó que, junto al dinero que recibe de las arcas municipales por bonificaciones en el billete a diversos colectivos (bonubuses), Castillo cuenta con los ingresos procedentes de la venta del billete normal y del porcentaje del bonobús que va directamente a la tesorería de la empresa.

Bonilla resaltó el compromiso y la apuesta del equipo de gobierno (PP) por el empleo, tanto público como de las diferentes empresas concesionarias que prestan servicios públicos esenciales a los ciudadanos de Jaén y al Ayuntamiento. «Hemos expresado nuestro compromiso por la sostenibilidad del empleo de los trabajadores de las empresas concesionarias«, ha añadido el edil.

En el encuentro han participado miembros del comité de empresa en Castillo y del Sindicato de Transportes de UGT, con el objetivo de trasladar al alcalde accidental «la situación de inseguridad del pago de las nóminas« en meses anteriores y »buscar una solución de futuro«. »El Ayuntamiento nos ha hecho un ofrecimiento de un plan de viabilidad para que la empresa tenga liquidez de pago de las nóminas y no vuelva a suceder la inestabilidad que estaban sufriendo los trabajadores mes a mes. Por lo cual nos sentimos muy satisfechos con las propuestas y esperamos que se lleven pronto acabo«, ha apuntado en una nota el sindicato.