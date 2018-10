El Ayuntamiento de Jaén reclama a la Junta 9 millones de deuda El concejal de Hacienda destaca que la administración andaluza incumple su propia ley desde 2013 y no paga a la ciudad lo que debe R. I. JAÉN Lunes, 8 octubre 2018, 01:27

El teniente alcalde y concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, reclamó ayer a la Junta «que cumpla con la ciudad de Jaén y que pague lo que adeuda por la participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad autónoma, que asciende a unos 9 millones de euros. Susana Díaz sabe que estamos trabajando para sacar adelante el Ayuntamiento, y que necesitamos ese dinero que es de los jienenses para invertirlo en la ciudad» y añadió que «ya no es que la Junta no colabore con Jaén con medidas para favorecer la liquidez municipal, sino que además no reconocen a Jaén, como al resto de Ayuntamientos de Andalucía, las aportaciones que le corresponderían por aplicación de la Ley de la Patrica».

Bonilla señaló que «esos 9 millones de euros por atrasos llevamos años esperándolos, y no entendemos que la Junta de Andalucía se salte su propia ley que aprobó en 2010 y que no cumple desde 2013. Estos fondos debieron haberse aumentado cada año tal y como recoge la ley, sin embargo la Junta de Andalucía, sin atender las reiteradas solicitudes de los ayuntamientos y con la connivencia del PSOE, congeló la partida en el 2013».

A Julio Millán

«Nos gustaría que los concejales del PSOE y su secretario Local, Julio Millán, que además lleva años siendo diputado andaluz y en otros cargos públicos, levantaran la voz y exigieran a Susana Díaz que pague esos 9 millones de euros que debe a los jienenses. ¿Por qué Julio Millán no dice nada, por qué no levanta la voz en el Parlamento Andaluz para exigir ese dinero que es de la ciudad?», reclamó Bonilla.

El concejal de Hacienda y Contratación aseguró que «de haber cumplido con su propia ley, el Ayuntamiento de Jaén habría recibido 9 millones de euros más de lo que nos ha transferido la Junta de Andalucía en los últimos 6 años» y lamentó que Susana Díaz «con el silencio cómplice del PSOE, sea capaz de incumplir de esa forma su propia ley».