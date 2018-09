El Ayuntamiento de Jaén da la licencia que permitirá iniciar las obras en la sexta planta del Neurotraumatológico El proyecto de reforma de esta zona permitirá la creación de una superficie de 1.000 metros cuadrados para el desarrollo de una nueva Unidad de Atención al Ictus EUROPA PRESS JAÉN Martes, 4 septiembre 2018, 14:46

El Ayuntamiento de Jaén, a través del área de Servicios Técnicos Municipales, ha informado de que la Junta de Andalucía ya cuenta con el informe favorable del arquitecto municipal, y por consiguiente con la licencia necesaria para poder acometer las obras en el Hospital Neurotraumatológico.

La concejala responsable del área, Rosa Cárdenas (PP), ha explicado que fue hace cinco meses, concretamente el 11 de abril cuando la Junta de Andalucía solicitó la licencia para el proyecto básico y de ejecución de la reforma de la sexta planta del Hospital Neurotraumatológico.

«Tras requerir a la Junta de Andalucía diversa documentación que faltaba en el expediente y su revisión, se ha podido proceder, en cumplimiento de la Ley, a la concesión de la licencia de obras», ha dicho Cárdenas a través de una nota.

En este sentido, la edil de Servicios Técnicos Municipales, Imefe y Nuevas Tecnologías ha destacado que no fue hasta hace «escasas semanas» que se terminó de recibir en el Ayuntamiento toda la documentación necesaria para poder continuar con el expediente.

Rosa Cárdenas ha asegurado que «los técnicos municipales han realizado su trabajo a la perfección, y cumpliendo escrupulosamente la Ley, puesto que la mejor forma de garantizar la seguridad de obra, de los profesionales y de los usuarios, es que el proyecto cumpla con la normativa vigente.

La concejala ha apuntado que «lo que no puede hacer la Junta de Andalucía es presentar un proyecto en el que falta documentación, aportarla con posterioridad y culpar al Ayuntamiento por querer hacer el trabajo conforme a la ley». Ahora, la Junta de Andalucía «ya tiene la licencia de obras y ya no le quedan más excusas para no hacer la obra de una instalación que ya debería estar funcionando en Jaén desde hace muchos años«.

La Consejería de Salud adjudicó en marzo de este año, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), las obras reforma y remodelación de la sexta planta del Hospital Neurotraumatológico, con un presupuesto de 474.000 euros.

En concreto, el proyecto de reforma de esta zona del Hospital Neurotraumatológico permitirá la creación de una superficie de 1.000 metros cuadrados para el desarrollo de una nueva Unidad de Atención al Ictus. Ello, además, según la Junta, va a permitir finalizar el Programa para la Eliminación de la Tercera Cama en el Hospital Médico-Quirúrgico.

La reforma integral de la sexta planta del Neurotraumatológico ha permitido también la modernización del módulo penitenciario el cual va a mejorar sus condiciones de seguridad y de confidencialidad de los pacientes que procedan del centro penitenciario.