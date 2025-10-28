El Ayuntamiento de Jaén está a la espera del informe del colegio Jesús María

Manuela Millán Martes, 28 de octubre 2025, 13:01 Comenta Compartir

Análisis más exhaustivo. El centro Jesús y María, sin clases y cerrado desde que el lunes se localizaran varias grietas con filtraciones de agua en la zona del Aula Matinal y los baños, sigue a la espera del informe técnico. Así lo confirma el alcalde de Jaén, Julio Millán, que señala que esperan tener la información a lo largo del día.

«Tenemos una situación con un nivel freático importante y filtraciones de agua. Es un edificio con más de cien años por lo que estamos a la espera de tener el informe», ha explicado. Así, una vez que lo tengan, darán traslado a la Delegación de Educación para que tome las medidas oportunas. Por su parte, desde la Delegación trasladan que «tienen varias vías abiertas de actuación» a la espera de conocer el informe del Ayuntamiento de Jaén.

Además, Millán ha anunciado que «se van hacer también unas catas, de manera paralela, para saber el objeto y el alcance del problema».