Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El colegio, tras su cierre, el pasado lunes. IDEAL
Educación

El Ayuntamiento de Jaén está a la espera del informe del colegio Jesús María

Está previsto que se termine a lo largo del día para trasladarlo a la Junta y que tome las medidas oportunas sobre las clases y el alumnado

Manuela Millán

Martes, 28 de octubre 2025, 13:01

Comenta

Análisis más exhaustivo. El centro Jesús y María, sin clases y cerrado desde que el lunes se localizaran varias grietas con filtraciones de agua en la zona del Aula Matinal y los baños, sigue a la espera del informe técnico. Así lo confirma el alcalde de Jaén, Julio Millán, que señala que esperan tener la información a lo largo del día.

«Tenemos una situación con un nivel freático importante y filtraciones de agua. Es un edificio con más de cien años por lo que estamos a la espera de tener el informe», ha explicado. Así, una vez que lo tengan, darán traslado a la Delegación de Educación para que tome las medidas oportunas. Por su parte, desde la Delegación trasladan que «tienen varias vías abiertas de actuación» a la espera de conocer el informe del Ayuntamiento de Jaén.

Además, Millán ha anunciado que «se van hacer también unas catas, de manera paralela, para saber el objeto y el alcance del problema».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fusión de los coches de época y el coleccionismo concitan un gran interés en Andújar
  2. 2 El hospital
  3. 3 Un endocrino alerta del gran error de desayunar tras las 9 de la mañana: «La hormona del estrés»
  4. 4 Detenido por realizar tocamientos sexuales a una mujer en la calle en Jaén
  5. 5 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  6. 6 Cerrado el colegio Jesús y María de la capital por un problema en el edificio
  7. 7 La Juventus despide a Igor Tudor
  8. 8 Cortada hasta el 2 de noviembre la A-6104 en Baeza por obras
  9. 9 El colegio Jesús María no abrirá este martes «para evitar riesgos»
  10. 10

    El juez rechaza de nuevo excarcelar a Cerdán y niega el «agravio comparativo» con Ábalos y Koldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ayuntamiento de Jaén está a la espera del informe del colegio Jesús María

El Ayuntamiento de Jaén está a la espera del informe del colegio Jesús María