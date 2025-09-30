El Ayuntamiento de Jaén cederá la gestión de la recaudación a la Diputación

Finalmente será sí. El pleno del Ayuntamiento de Jaén aprueba la cesión de la recaudación a la Diputación de Jaén, un asunto que ha provocado ... uno de los mayores enfrentamientos con el PP desde el cambio de gobierno. La clave ha estado en Jaén Merece Más que ha votado que sí tras condicionar su voto a los informes del Ces local y el Colegio de Economistas. También ha tenido el sí de PSOE, y un no rotundo de PP y Vox.

El concejal del área Económica, Francisco Lechuga, ha explicado el convenio del que están convencidos que supondrá «una mejora de la gestión, más eficiencia y mejor servicio» y un aumento de la recaudación de unos 4,5 millones de euros al año, en palabras de Lechuga.

Sin embargo, el portavoz del PP, Agustín González, lo ha definido como «un martes negro al ser el mayor expolio que se ha hecho a la ciudad». «Este no es un municipio más, es la capital, y sólo una en toda España la tiene cedidia», apunta. Además, ha lamentado que Jaén «entregue su soberanía» para que «sea la Diputación quien gestione el dinero». «Esto es robar a los jienenses. Es una medida legal, otra cosa es que sea eficiente», subraya.

En el caso de Jaén Merece Más, Luis García Millan, ha recordado que si voto llega tras el sí del Ces y Economistas que se suman a otros favorables del propio Ayuntamiento. «El balance económico es positivo con 4,5 millones más, con condiciones más favorables y se presta un mejor servicio», resume como indican estos informes. Por tanto, no hay dudas para el sí.

Por su parte, el portavoz de Vox, Manuel Ureña, ha pedido «recortar en el futuro la enorme cantidad de tributos». Así, considera que la gestión «se complicará». «El Ayuntamiento estará obligado a mantener el sistema de recaudación porque mantiene algunos tributos y así lo recoge el informe de la tesorera, el más importante», considera. Tampoco están de acuerdo con la duración del convenio. «Por tanto, no sabemos si ahorraremos y si será un mejor servicio», sentencia.

Segunda vuelta

Ante un punto tan controvertido, se han concedido dos rondas de debate. En la segunda vuelta, Lechuga le preguntó a Vox sobre «qué tributos eliminaría» y le recordó que los informes favorables «están realizados por expertos». En el caso del portavoz del PP, le ha reprochado que «acuse a los técnicos de no hacer bien su trabajado». «No se pierde autonomía, por mucho que repita una mentira no la va a convertir en realidad», le dijo a González.

Aún así, González señala, en referencia a JMM, que «están traicionando a Jaén» y que «escuchen a la sociedad que pide no».

El último en hablar ha sido el concejal del área, que ha afeado los «insultos y falsedades del PP en las últimas semanas para atacar esta medida que será positiva para el Ayuntamiento y la ciudad que gana en servicio público», sentencia Lechuga.