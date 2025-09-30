Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pleno en el Ayuntamiento de Jaén. M. Millán

El Ayuntamiento de Jaén cederá la gestión de la recaudación a la Diputación

Jaén Merece Más vota finalmente sí a la propuesta duramente criticada por el PP tras los informes favorables del CES y los Economistas

Manuela Millán

Manuela Millán

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:30

Finalmente será sí. El pleno del Ayuntamiento de Jaén aprueba la cesión de la recaudación a la Diputación de Jaén, un asunto que ha provocado ... uno de los mayores enfrentamientos con el PP desde el cambio de gobierno. La clave ha estado en Jaén Merece Más que ha votado que sí tras condicionar su voto a los informes del Ces local y el Colegio de Economistas. También ha tenido el sí de PSOE, y un no rotundo de PP y Vox.

