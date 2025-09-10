El Ayuntamiento no hará más cambios para el colector y «buscará otras fórmulas con los vecinos»

Manuela Millán Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:22 Comenta Compartir

El colector de Los Puentes sigue en el aire. Tras la petición de la Junta de numerosos cambios al proyecto presentado por el Ayuntamiento para impulsar el colector de Los Puentes, básico para poder regularizar estas viviendas, y que desde el Gobierno andaluz señalaran que «se trata de importantes modificaciones y necesarias», el alcalde, Julio Millán, ha trasladado que «no harán más cambios». El motivo es la «falta de voluntad de la Junta y su intención de no impulsar este proyecto». Por tanto, anuncia que buscarán otras fórmulas con los vecinos y vecinas afectadas en las próximas reuniones, la primera para el 16 de septiembre.

«El colector es un proyecto responsabilidad de la Junta de Andalucía, que es quien tiene que llevar a cabo las actuaciones de saneamiento en la ciudad por convenio y publicado en el Boletín Oficial, en el BOJA, porque están declaradas de interés general», ha recordado Millán. A pesar de ello, ha señalado que han presentado un proyecto, que se puso en marcha en en el mandato anterior y «con lealtad se lo han trasladado con informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el órgano competente, algo que también deberían haber hecho desde la Junta«.

Tras ello, tuvieron que subsanar algunas deficiencias de documentación y lo volvieron a enviar a la Delegación de Agricultura. «Tras meses, y con un protocolo donde ya decía que no iban a hacer nada hasta que los planes especiales los llevaran a cabo los vecinos, por lo que ya se veía esa falta de voluntad, vienen a decir ahora que el proyecto no está completo y que no van a ejecutarlo», lamenta. Es por ello que para Millán «supone una declaración de intenciones y no van a ejecutar el colector, que es fundamental para la regularización de las viviendas; básico, esencial y primordial porque les dará acceso a los servicios mínimos».

Por tanto, confirma que «no van a cambiar más el proyecto». «Si lo quieren hacer que lo corrijan y lo adapten. Una administración con más de 40.000 millones de euros de presupuesto y una estructura funcionarial importante con el cobro del canon del agua no puede decir que no tiene capacidad, es otro insulto más a los jienenses y es una estrategia premeditada en la que nos toman por tontos», afea. De esta forma, insiste en que en las próximas reuniones programadas con los vecinos y vecinas afectadas por la situación de Los Puentes se buscarán otras soluciones alternativas».

La Junta

Esta misma semana, desde la Junta se señalaba que las deficiencias más sobresalientes se han hallado en «hasta 17 epígrafes y no pueden ser tomadas a la ligera cuando se habla de unas obras de esta magnitud, sino que, como en cualquier otro proyecto, deben resolverse». Así, insistían en que «son imprescindibles para poder continuar con el proyecto».

Son numerosos los choques entre ambas administraciones tras firmarse un protocolo en el que la Junta pide a los vecinos los planes especiales (para lo que los afectados siempre han dicho que sí, pero con garantías de que el colector será una realidad), mientras que Millán siempre ha puesto en duda la voluntad de la Junta «con un protocolo condicionado a la parte que corresponde a los vecinos».