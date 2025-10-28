El Ayuntamiento se defiende y recuerda que es la Junta la que «fija la fecha del dispositivo de albergues»

Respuesta a Cáritas sobre la situación de los temporeros. El Ayuntamiento de Jaén recuerda que es la Junta de Andalucía quien coordina las fechas de ... apertura, los servicios y atenciones para personas migrantes. Así lo trasladan después del informe de Cáritas que señala que «no dan a basto» por la llegada ya de temporeros que no tienen donde acudir todavía.

«A pesar de que la fecha indicada para la apertura del dispositivo es entre el 17 y el 21 de noviembre, desde el Ayuntamiento estamos sufragando con fondos propios todo el dispositivo de acogida que durante los últimos días se viene prestando para acoger a los primeros temporeros que ya se están acercando a la provincia», apunta la edil de Servicios Sociales, Ángeles Díaz. Además, añade que «el grueso del dispositivo que se cofinancia al 50 por ciento entre Ayuntamiento y Junta no puede activarse hasta el 11 de noviembre, porque es el Gobierno andaluz quien determinó las fechas».

Ángeles Díaz ha recordado que en el foro para tratar este asunto «ya alertaron del papel que juega la capital como punto de llegada y de partida para el resto del dispositivo» y que ese número creciente de trabajadores que ya están llegando a la provincia deja en evidencia cómo está afectando «ese recorte de la financiación a los Ayuntamientos para la apertura de esa red de albergues».

Más plazas

Por ello, en los próximos días, el Patronato de Asuntos Sociales va a incrementar la oferta de plazas del albergue de 48 a 60. «A pesar de la decisión de ampliación de plazas, durante estos días se ha cubierto la demanda sin mayor problema, registrándose en el día de ayer 41 usuarios», apunta la concejala.

Así, sobre la atención en calle de las entidades sociales, Díaz aclara que, el lunes, «la entrada de usuarios para pernoctar se hizo excepcionalmente a las 22:00 horas, lo que explica que a las 20:00 horas estas personas luego que durmieron sin problemas y voluntariamente en el centro acogida se encontraban en ese momento en calle y fueran atendidas a esa hora por el voluntariado de Caritas».

Para aumentar esa capacidad del albergue, Asuntos Sociales va a dotarlo de dos auxiliares de monitor más, dos monitores y dos vigilantes que se suman al contingente habitual y que «supone un coste de más de 43.000 euros pagados con fondos municipales para reforzar hasta el 15 de enero el antes y el después del dispositivo que marca la Junta».

La edil culpa de la situación a la «reducción sistemática de la financiación del dispositivo que está llevando a cabo el Gobierno andaluz» y cifra esa bajada de la Junta en cerca de 40.000 euros menos en un año. «Han pasado de pagar 460.000 euros del año pasado a los 422.000 de éste. Con esa menor financiación de la Junta, esa carga se traslada a los ayuntamientos y especialmente al de la capital por ese papel relevante de puerta de entrada», lamenta.

Limpieza

Por su parte, el PP ha pedido al equipo de Gobierno que active cuanto antes el plan de refuerzo de seguridad y limpieza en los puntos de más sensibles de la capital. La concejala María Segovia ha explicado que «ya es evidente la presencia de temporeros en la ciudad» por lo que consideran «fundamental» que el Ayuntamiento ponga en marcha un plan de actuación como el del año pasado, «con refuerzos específicos en seguridad, limpieza y accesos a los centros de atención social».

«Los entornos del parque de la Concordia, la plaza de la Libertad, el acceso a la Casa de Acogida Nuestra Buena Madre, el comedor de San Roque, el Centro de Día de Santa Clara y el propio Centro de Transeúntes son zonas donde se requiere desde ya una mayor presencia de Policía Local y Nacional, así como un incremento de las labores de limpieza», detalla la edil.

En este sentido, el concejal Antonio Losa ha recordado que durante el mandato del PP «pusieron en marcha un plan coordinado entre la Policía Local, la Policía Nacional, el Patronato de Asuntos Sociales y la empresa FCC para reforzar la seguridad y la limpieza en todos estos puntos».

«Se reforzaron las patrullas nocturnas, se establecieron horarios de vigilancia permanente en el centro de transeúntes y se incrementó la limpieza en las zonas más transitadas. Solo pedimos que copien ese modelo que ya dio resultados y que garantizó la seguridad de los jienenses, de los trabajadores municipales y la salubridad de nuestra ciudad», ha señalado Losa.