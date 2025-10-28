Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Migrantes en el Centro de Santa Clara, en la capital. IDEAL
Atención a migrantes

El Ayuntamiento se defiende y recuerda que es la Junta la que «fija la fecha del dispositivo de albergues»

El PP pide un plan de refuerzo de seguridad y limpieza con motivo de la llegada de temporeros a la capital

Manuela Millán

Martes, 28 de octubre 2025, 17:54

Comenta

Respuesta a Cáritas sobre la situación de los temporeros. El Ayuntamiento de Jaén recuerda que es la Junta de Andalucía quien coordina las fechas de ... apertura, los servicios y atenciones para personas migrantes. Así lo trasladan después del informe de Cáritas que señala que «no dan a basto» por la llegada ya de temporeros que no tienen donde acudir todavía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por realizar tocamientos sexuales a una mujer en la calle en Jaén
  2. 2 El hospital
  3. 3 La fusión de los coches de época y el coleccionismo concitan un gran interés en Andújar
  4. 4 Un endocrino alerta del gran error de desayunar tras las 9 de la mañana: «La hormona del estrés»
  5. 5 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  6. 6 El emblemático Palacio de Justicia de Andújar experimenta mejoras
  7. 7 El colegio Jesús María no abrirá este martes «para evitar riesgos»
  8. 8

    Una jefa de Emergencias revela que el Gobierno le contactó a las 18:35 para decirle que era «propicio» un Es Alert
  9. 9 Cortada hasta el 2 de noviembre la A-6104 en Baeza por obras
  10. 10 Cerrado el colegio Jesús y María de la capital por un problema en el edificio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ayuntamiento se defiende y recuerda que es la Junta la que «fija la fecha del dispositivo de albergues»

El Ayuntamiento se defiende y recuerda que es la Junta la que «fija la fecha del dispositivo de albergues»