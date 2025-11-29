El Ayuntamiento de Jaén decreta tres días de luto por la muerte de dos jóvenes

El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto oficial y un minuto de silencio que tendrá lugar el próximo lunes por la trágica muerte de dos jóvenes ... en la capital. Serán tres días de luto que comenzarán desde la noche de este sábado hasta el próximo martes, 2 de diciembre, con las banderas del edificio principal a media asta.

Según detalla el Consistorio local en una nota, el minuto de silencio tendrá lugar a las 12:00 horas de la mañana del lunes en la puerta del Ayuntamiento y los jienenses que lo deseen podrán sumarse para testimoniar su pesar por el fallecimiento de ambas jóvenes.

El alcalde, Julio Millán, lamenta el trágico suceso y muestra sus condolencias en nombre de la Corporación Municipal a las familias de las dos adolescentes. Asimismo, pide que se deje trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la investigación de un suceso «en el que todo apunta que no ha habido terceras personas implicadas» y, especialmente, para «no aumentar el dolor de familiares, amigos y allegados en estos complicados momentos».

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén también traslada su consternación por el fallecimiento de estas chicas adolescentes en las circunstancias que aún investiga la Policía Nacional. El portavoz municipal, Agustín González solicitaba el luto oficial a la vez que daba el pésame a los familiares y amistades de las fallecidas en nombre de la formación 'popular'.