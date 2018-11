El Ayuntamiento no cumple el ajuste y teme recortes en personal y más impuestos LIÉBANA Convoca una reunión con los sindicatos tras el nuevo requerimiento hecho por el Ministerio de Hacienda, que le pide que tome medidas J. M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:47

El Ayuntamiento de Jaén ha recibido, el pasado día 8, un nuevo requerimiento del Ministerio de Hacienda en el que le comunica que no cumple el plan de ajuste y que proceda a tomar medidas antes del día 8 de diciembre. En caso contrario, o si las medidas son insuficientes, el Ministerio le exigirá la no disponibilidad de créditos, es decir, que no pueda pagar. ¿Cuánto? La cantidad necesaria para equilibrar las cuentas y que no se gaste más de lo ingresado. Ello «afectaría de forma grave a la prestación de servicios públicos esenciales» al tener que aplicar «recortes de gastos o subida de impuestos», apuntó ayer el concejal de Hacienda, Manuel Bonilla.

El requerimiento no es nuevo y menos en el ayuntamiento de ciudad o capital más endeudado per cápita del país. Hasta ahora, el concejal quitaba hierro y lo circunscribía a las notificaciones que el Ministerio tiene que hacer, al de Jaén y a otros ayuntamientos que incumplen el plan de ajuste, obligado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012. Incluso cuando en 1995 le ordenó que decretara no disponibles 61 millones, al final convenció al Ministerio de que hacerlo a lo largo del ejercicio, aunque al final del año se comprobó que tampoco lo hizo, sin que Hacienda tomara medidas. La oposición acusó entonces al PP de incumplir sus propias leyes de estabilidad.

El problema de fondo es el déficit estructural del Ayuntamiento de Jaén: más gastos que ingresos, debido sobre todo a los gastos en personal (1.400 empleados municipales) y a la escasez de ingresos.

¿Qué es lo que ha cambiado? El Gobierno, que antes era del mismo signo político y ahora no. De ahí que el concejal hable claro de las consecuencias, de que el Ministerio puede adoptar «medidas de fuerza» que afecten «al bolsillo de los contribuyentes», o especifique que los recortes perjudicarán al empleo público, «quedando en situación comprometida los empleados municipales no fijos», o que la situación de Jaén «difícilmente podría soportar subidas tributarias generalizadas», aumentando el paro en la ciudad.

Así lo dice en el escrito remitido a todos los servicios del Ayuntamiento y a los sindicatos, para que hagan aportaciones o recomendaciones para «garantizar la viabilidad económica-financiera de la corporación», según expone.

Para el portavoz municipal socialista, Manuel Fernández, se trata del reconocimiento del «fracaso económico» del actual gobierno municipal y un intento de «escurrir el bulto» en su responsabilidad y culpar al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) de «aplicar la ley que elaboró y aprobó el propio PP».

Presupuestos para 2019

De otro lado, la concejala socialista María del Mar Shaw apuntó ayer que «difícilmente se va a aprobar» el presupuesto del Ayuntamiento para 2019 antes de que acabe el mandato municipal, en junio del año que viene, lamentando la «falta de trabajo» y de planificación del gobierno local del PP.

Así lo dijo tras declarar el alcalde, Javier Márquez, que las cuentas están a expensas de que se incorpore el nuevo interventor municipal. Para la edil socialista, se trata de una excusa, puesto que no hay vacío y está la viceinterventora haciendo las veces. Y recordó que ya en este 2018 no hubo cuentas nuevas al decidir a última hora el gobierno local prorrogar las de 2017. Por lo que, de confirmarse que por los plazos legales de aprobación de un presupuesto ya no ha tiempo, acabará el mandato y el PP solo habrá aprobado unos presupuestos.