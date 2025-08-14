Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ayuntamiento de Jaén. Ideal

El Ayuntamiento afrontará en septiembre el proceso de funcionarización de la plantilla

Le permitirá ajustarse a una normativa europea que se ha incumplido «casi sistemáticamente desde hace años», según el concejal Carlos Alberca

C. C.

Jaén

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:42

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la Concejalía de Recursos Humanos, afrontará a partir de septiembre el proceso de cambio de régimen jurídico del personal laboral fijo que viene desempeñando, en algunos casos desde hace más de veinte años, funciones propias de personal funcionario de carrera.

Se trata de un proceso consensuado con los representantes de la plantilla. «Se hace en primer lugar porque es necesario que este Ayuntamiento atienda de una vez por todas los requerimientos legales, que se han incumplido históricamente, pero sobre todo, porque estamos convencidos de que este proceso redundará en favor de la buena organización de los servicios públicos municipales», explicó ayer en una nota el concejal de Personal, Carlos Alberca.

El propósito es «desarrollar el Plan de Ordenación de Recursos Humanos aprobado en el anterior mandato de Julio Millán, y que busca racionalizar las políticas de personal del Ayuntamiento, haciendo los servicios públicos más eficientes». El proceso, según Alberca, permite «el desarrollo de carreras profesionales de los trabajadores públicos, pudiendo ascender de categoría por promoción interna».

El proceso que ahora se pretende afrontar es la respuesta del equipo de Gobierno a una exigencia legal de ámbito europeo que históricamente ha sido incumplida por el Ayuntamiento como es la de que con carácter general los puestos de trabajo en la administración deben ser desempeñados por funcionarios públicos, habiendo infinidad de puestos que no pueden ser desempeñados por personal laboral.

Este proceso de cambio de régimen jurídico supone la culminación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Ayuntamiento aprobado por el pleno en octubre de 2019 y cuyo primer paso consistió en dotar de fijeza a todo el personal estructural del Ayuntamiento de Jaén y sus organismos autónomos.

Esto supuso dar estabilidad en sus empleos a más de 700 trabajadores municipales, que estabilizaron como funcionarios de carrera o como laborales fijos, según cada caso concreto.

