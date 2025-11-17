Avanzan las obras del gimnasio de La Loma, que tendrá acceso independiente desde fuera

Aumenta el interés del renacer de La Loma. Desde que el pasado mes de agosto, este periódico adelantara el acuerdo para la llegada del gimnasio « ... más moderno de la ciudad Jaén» al centro comercial La Loma, gestionado por la firma Onix Capital Partners, que lo adquirió hace algo más de un año, la expectación ha ido en aumento.

Las últimas novedades apuntan a que, antes de final de mes, la nueva propietaria entregará el local a Viva Gym y «luego ellos tienen que hacer su obra». De momento, en el centro comercial se pueden ver las obras donde trabajan varios operatios en el amplio local que ocupará el gimnasio, situado en el lateral próximo a la zona de cine. De hecho, según ha podido saber IDEAL, en los próximos días «se va a taladrar la fachada de La Loma para abrir un acceso independiente de Viva Gym», para que los clientes puedan entrar sin necesidad de acceder al centro comercial. Además, «tendrá horarios muy amplios». El propio gimnasio ya anuncia su próxima apertura, con una oferta de horarios que será de lunes a viernes de 6:00-23:00 horas; sábados y domingos de 8:00-21:00 horas, y festivos de 8:00-21:00 horas.

Desde el grupo propietario también confirman que «hay bastante interés en operadores de hostelería» con el objetivo de «impulsar nuevos locales cerca del gimnasio para servir a los futuros clientes».

Los planes

Hace unos meses, la firma Onix Capital Partners trasladó que el objetivo que persiguen es «aprovechar las posibilidades que ofrecen los metros cuadrados y replantearlo». Es por ello que esperan cambiar la configuración de los locales con la idea de «incluir operadores que sean únicos en una zona más amplia para que la futura Loma sea impactante».

Eso sí, una de las prioridades es mantener Carrefour. Más dudas hay sobre los cines, aunque por el momento no está previsto un traslado o cierre.

La firma también señala que la prioridad es «realizar importantes cambios físicos para crear un centro al que los jienenses quieran ir», lo que pasaría también por ofrecer servicios diferenciadores de lo que ya hay en la capital. «Buscamos activos inmobiliarios con buena exposición a la economía real y la compra de La Loma encaja 100% en nuestro plan de armar un portfolio de centros comerciales de conveniencia», resumían.