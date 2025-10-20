Así avanza el desmontaje de la Feria de Jaén Los trabajadores de limpieza se afanan en dejar el recinto impoluto mientras continúan las labores para recoger atracciones y casetas

Colorín colorado, la Feria de San Lucas se ha acabado. Tras diez días donde los protagonistas han sido los trajes de flamenca, los 'chacharricos' y los puestos de vino, este lunes lo han sido los brazos mecánicos, las grúas y las herramientas. Desde primera hora de la mañana feriantes y caseteros trabajan para desmontar las casetas y las atracciones, mientras el servicio de limpieza municipales se afanaban en dejar impolutas las calles del recinto ferial.

«Madre mía hasta la que hemos pasado hasta ver las calles limpias», comentaba uno de los miembros el equipo de limpieza. Y es que si bien durante todos los días se ha adecentado el recinto, el lunes los trabajos han sido aún más intensos si cabe para dejar el lugar impoluto. Aún así aun queda mucho trabajo por delante, puesto que aunque las calles presentaban ya mejor aspecto, aún quedaban muchos residuos debajo de las atracciones.

A pocos metros eran los feriantes los que no daban a basto. Vestidos con arnés, guantes y cascos, y subidos a metros de altura, desmontaban las atracciones con sumo cuidado. «Un mal golpe y te puedes hacer mucho daño. Es mejor ir despacio, no tenemos prisa», aseguraba uno de los feriantes.

Coches de choque, carreteras, vagones… todo se desatornillaba y, ya fuera con ayuda de poleas o a fuerza bruta, entraba en el camiones. «Al menos me quedan siete horas por delante, el desmontaje siempre es lo más duro porque estás cansado después de tantos días. Nos lo queremos tomar con calma», aseveraba el dueño de uno de los puestos de tiovivo.

«El proceso depende mucho de la atracción», detalla a Ideal el encargado del 'Canguro loco', «los pequeños pueden recogerse en unas cuatro horas. En el caso de los grandes, necesitamos dos días o más. Lo primero que hacemos es quitar los paneles de las entradas, las vallas y los elementos decorativos, y luego ya nos ponemos con la atracción en sí».

Respecto a la limpieza, el encargado se muestra crítico con la actitud del público y de los equipos de limpieza. «Todas las noches han venido a hacer sus necesidades a las atracciones. La gente no piensa que en estas mismas atracciones es donde se van a montar sus hijos».

«Ha sido una feria muy buena, el tiempo ha acompañado y no hemos perdido días por la lluvia. Ahora la campaña ha terminado y toca descansar, al menos hasta Navidad, que podremos volver a engancharnos, pero para eso todavía queda», compartía Rafael, propietario de un puesto de patos.

Los que más avanzados tenían los trabajos eran los puestos e comida y de vinos. Tras una noche de domingo en la que no cerraron demasiado tarde (en comparación con las noches del sábado y domingo), muchos aprovecharon para limpiar y dejarlo todo preparado para irse a primera hora. «Así te evitas el lío de los camiones a media tarde», argumenta Pedro, dueño de un puesto de vino.

Más complicado lo tenían los caseteros, que trabajaban a destajo para desmontar barras, quitar las luces y hacer inventario de la comida y bebida que había sobrado, tanto para no desperdiciar como para saber que comprar el próximo año. Las carretillas cargaban en camiones los alimentos sobrantes para no desperdiciar nada, mientras a mediodía comenzaban las labores para retirar las tarimas.