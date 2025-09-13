Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ayuntamiento de Jaén, en la plaza de Santa María, en una imagen de archivo. IDEAL
Urbanismo

El avance del PGOM vuelve a pasar por Urbanismo tras «algunas aclaraciones»

La idea del equipo redactor era entregarlo a la Junta de Andalucía el pasado 18 de junio, pero finalmente se hará en las próximas semanas

Manuela Millán

Manuela Millán

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:27

Con retraso. El primer avance del PGOM, la hoja de ruta que marcará las líneas de futuro de la ciudad en las próximas décadas, aún ... no se ha entregado de manera oficial en la Junta de Andalucía, aunque esperan hacerlo en las próximas semanas tras «unas aclaraciones», según ha podido saber este periódico.

