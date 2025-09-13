El avance del PGOM vuelve a pasar por Urbanismo tras «algunas aclaraciones»

Con retraso. El primer avance del PGOM, la hoja de ruta que marcará las líneas de futuro de la ciudad en las próximas décadas, aún ... no se ha entregado de manera oficial en la Junta de Andalucía, aunque esperan hacerlo en las próximas semanas tras «unas aclaraciones», según ha podido saber este periódico.

De esta forma, el pasado 2 de septiembre se reunieron de nuevo los técnicos municipales con el equipo redactor del proyecto, encabezado por Juan Carlos García de los Reyes y pidieron unos cambios que ya estarían hechos y subsanados, por lo que de nuevo se ha entregado en el Ayuntamiento de la capital. Por tanto, este primer avance estaría ahora en el área de Urbanismo para que se vuelva a revisar por parte de los técnicos de esta área. Una vez que se dé el visto bueno definitivo ya sí se hará entrega a la Junta de Andalucía. A partir de ahí, le seguirá la apertura de un periodo de consultas que se espera que dure un año aproximadamente.

Desde junio

El pasado 18 de junio se anunció que el primer avance del PGOM de Jaén sería presentado, por sede electrónica, en esas fechas. Así, se entregararía junto con el POU del Conjunto Histórico; y del POU del resto del Suelo Urbano del municipio de Jaén, en palabras del director del equipo redactor. El registro llegaba tras la presentación al resto de la corporación municipal, y una reunión con los directores generales de Urbanismo (de la Consejería de Fomento), así como de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular (de Medio Ambiente), y otros delegados de la Junta.

Pero, finalmente, y tras las críticas del PP de Jaén este verano por el retraso de varios meses, se espera que la entrega en el Gobierno andaluz se entregue en las próximas semanas.

Líneas maestras

El futuro PGOM de la ciudad se basa en numerosas líneas: un gran protagonismo para el tranvía; una apuesta por la intermodalidad (que iría unido al cambio de la estación de autobuses); más aparcamiento; apuesta por la ronda este y norte, pendientes desde hace décadas; apuesta por las zonas industriales o por la Universidad de Jaén y su crecimientos (ya se ha puesto en marcha el proceso de cesión del terreno que le adeuda el Ayuntamiento de la capital).

Por otro lado, se centra en mejorar la accesibilidad y en la mejora ambiental (es bastante restrictivo con la circulación en la zona centro de la ciudad); apuesta por vivienda asequible y un crecimiento equilibrado; recupera las mejoras líneas del antiguo plan; prioriza la mejora del casco histórico y busca el mayor consenso posible.

El proceso del futuro PGOM fue puesto en marcha por el antiguo equipo de Gobierno de PP y JM+ y se espera que esté en marcha a finales de este mandato, marcando la hoja de ruta de la capital para las próximas décadas.