El avance de la PAC llega a Jaén: los agricultores reciben 190 millones de euros Se han beneficiado un total de 72.563 profesionales del campo, a los que les han ingresado hasta el 70% del total de la ayuda

Jesús Jiménez Jaén Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:37 Comenta Compartir

Comienzan a llegar las ayudas para el campo jienense. El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles de las gestiones realizadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para iniciar el abono del anticipo de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de 2025. En al provincia de Jaén este adelanto asciende a 190 millones de euros repartidos entre 72.563 profesionales del campo.

Por regla general, el anticipo de la PAC supone el 50% de los fondos concedidos; sin embargo, en 2025 el porcentaje se ha vuelto a elevar de forma excepcional hasta el 70% para ofrecer un apoyo especial a los productores ante las dificultades que deben enfrentar en el desempeño de su actividad diaria en el campo.

En cuanto a los beneficiarios, el adelanto se reparte entre cerca de 190.800 agricultores y ganaderos repartidos entre las ocho provincias andaluzas. De ellos, casi el 37,6% son mujeres (71.681 personas).

Por provincias, Almería concentra ayudas por 12,3 millones de euros para 4.322 productores; Cádiz, 55,7 millones de euros para 6.347 profesionales del campo; y Córdoba, 161,2 millones de euros para 35.259 beneficiarios. En la provincia de Granada, el anticipo asciende a 74,6 millones de euros para 27.514 agricultores y ganaderos; en Huelva, a 23,5 millones de euros para 5.392 beneficiarios; en Málaga, a 43,6 millones de euros para 15.024 productores; y en Sevilla, a 152,8 millones de euros para 24.377 agricultores y ganaderos.

En cuanto a los diferentes apoyos incluidos en el adelanto de las subvenciones, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo rural, Ramón Fernández-Pacheco, explicó que la Junta está tramitando el anticipo de Pagos Directos, entre los que destaca la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (más de 414,5 millones de euros).

Asimismo, también tienen un relevante peso económico la ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad (cerca de 83,5 millones de euros) y la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores (alrededor de 5,2 millones).

En el caso de las subvenciones ligadas a regímenes en favor del clima, el medio ambiente y el bienestar animal (ecorregímenes), en el adelanto de la PAC 2025 se incluyen importantes cuantías para las ayudas a la práctica de cubiertas vegetales espontáneas en cultivos leñosos (cerca de 97,9 millones de euros) y a la rotación de cultivos con especies mejorantes (más de 28,2 millones de euros).

Por otra parte, el montante global del anticipo contempla también pagos directos asociados a los agricultores como, por ejemplo, las ayudas al olivar con dificultades específicas (cerca de 9,5 millones de euros) y a los productores de frutos secos en áreas con riesgo de desertificación (más de 3,2 millones de euros). En el caso de la ganadería, el adelanto de 2025 incluye, entre otras ayudas, incentivos para ganaderos de extensivo de ovino y caprino de carne (casi 12,9 millones de euros) y para ganaderos de extensivo de vacuno de carne (más de 10,7 millones de euros).

Con el adelanto de una parte de las ayudas concedidas se busca dotar de mayor liquidez a las explotaciones agrarias en un momento crítico del ciclo productivo, según el consejero. De esta forma, se ofrece un alivio financiero inmediato ante los crecientes costes de los insumos y la energía, entre otras inversiones.

Ha añadido que gracias a los ingresos que suponen el anticipo de las subvenciones, los agricultores y ganaderos andaluces afrontan en mejores condiciones el desembolso que suponen labores esenciales como el abono de la tierra, la compra de semillas y el alquiler o mantenimiento de determinadas instalaciones.

Además, se ha referido a la seguridad que aportan las ayudas contribuye a fortalecer la resiliencia del sector agrario frente a posibles crisis económicos o climáticas, al mismo tiempo que incide en la estabilización del tejido rural y en la preservación del empleo, la fijación de la población y la viabilidad de las explotaciones más vulnerables.