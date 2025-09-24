El avance del futuro PGOM se llevará al pleno de septiembre tras su visto bueno

Manuela Millán Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:28 Comenta Compartir

Ahora sí, preparado el avance del PGOM para llevarlo al pleno. El Consejo de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Jaén ha dado luz verde al avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y abre el camino a la aprobación del documento con el que se opera un cambio en el desarrollo de la capital para las próximas décadas. Aunque se anunció que quedaría registrado el pasado mes de junio, finalmente no fue hasta hace unos días cuando se terminaron de perfilar algunas aclaraciones y Urbanismo le ha dado el visto bueno.

La segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, señala que el objetivo es que el documento del Plan General Ordenación Municipal y los Planes de Ordenación Urbana (POU) de la ciudad y del Casco Histórico (antiguo PEPRI) que son a su vez «dos documentos estratégicos» para la planificación y crecimiento ordenado y equilibrado de la ciudad, se lleven al pleno de este mes de septiembre.

Colomo señala que una vez que la Corporación haya aprobado en pleno el avance del PGOM y sus planes anejos estos pasarán a la Junta de Andalucía para su tramitación ambiental, además de someterse en paralelo a un periodo de información pública de dos meses para atender las alegaciones oportunas por parte de colectivos y particulares.

«Ha sido un trabajo concienzudo, de un documento coherente y dimensionado a esta ciudad y sus posibilidades de futuro que hemos hecho ajustándonos a plazos precisos y sin pausa, respetando los tiempos y el escrupuloso trabajo del equipo redactor y de los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo», resume Colomo.

Pasos previos

En este sentido, la concejala recuerda que en junio pasado el equipo redactor entregó el documento del PGOM al Ayuntamiento, se procedió a su análisis y planteamiento de correcciones y subsanaciones por parte de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y una vez solventadas estas por la empresa ha llegado a la aprobación de de este avance esta semana. La edil señala que «han sido dos meses de trabajo en periodo estival muy intenso de los empleados públicos de la Gerencia», a los que ha agradecido «su esfuerzo, que hace extensivo al equipo redactor».

«Este es el PGOM del crecimiento y desarrollo sensato de esta ciudad, que respete el modelo de ciudad cohesionada, que garantice el equilibrio entre los distintos barrios. Es el PGOM del Cetedex, de las nuevas oportunidades de crecimiento empresarial y urbanístico, del PGOM para una ciudad más habitable», dice.

«En definitiva, es un documento que marcará las directrices en aspectos claves e históricamente debatidos en la capital como es el caso de las zonas no urbanizables, además de que avanza en el equilibrio comercial, atendiendo las demandas de sectores económicos y sociales, las necesidades ambientales, de protección de zonas verdes y elementos patrimoniales, así como que aborde los retos de movilidad a los que se enfrenta la ciudad», añade. «En definitiva, es un potente motor para que la ciudad sea la elegida para vivir por las próximas generaciones», sentencia Colomo.