Autores de Jaén recomiendan libros esenciales

Ya lo decía Federico García Lorca en el discurso inaugural de la biblioteca de Fuente Vaqueros: «Un hombre que tiene ansia de saber y no ... tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita, y ¿dónde están esos libros?». Libros que en la celebración de su día deben ser comprados, prestados, recuperados y, por supuesto, recomendados. Con esta idea acudimos a cuatro escritores jienenses, para preguntar por su lectura actual, su recomendación y su visión del mundo literario en la provincia, donde siempre hacen falta libros.

Manuel Molina, autor de 'La mariposa en el buzón', un libro de haikus, afirma que su consejo para entrar en la lectura es, desde hace unos años, 'El universo en un junco' de Irene Vallejo, «porque todos los libros están en él». «Ha resultado fascinante que alguien haya levantado ese monumental trabajo en la forma que ella lo hizo». Además, una obra que le emocionó «tanto por su contenido y forma» ha sido la novela gráfica 'El abismo del olvido' de Paco Roca. «Está hecho con una sinceridad y sentimiento que llega directo a las emociones», manifiesta.

El linarense David Gómez, cuyo 'Centauros del Rif' vio la luz en septiembre de 2024 —trabaja en la tercera entrega— y es miembro de la Asociación de Escritores con la Historia, cuenta cómo «un libro puede ser capaz de marcar a las personas, hacerlas soñar y sentir la necesidad de vivir las aventuras que leyeron». Es lo que le ocurrió con '20.000 Leguas de viaje submarino' de Julio Verne, que marcó un antes y un después, además de provocarle una intensa pasión por el buceo, que practica. «En verano y a varios metros de profundidad, al escuchar el sonido de las burbujas de aire que salen del regulador, me siento como el capitán Nemo explorando selvas submarinas pobladas de peces exóticos y peligrosos, lugares nunca vistos por ser humano», afirma. Entre sus favoritos también se incluye H.P. Lovecraft con 'El color que cayó del cielo'.

«El Día del Libro es como tres o cuatro veces un día normal» Dura veinticuatro horas, pero se aprovecha cada minuto. El Día del Libro es una jornada en la que los amantes de la literatura se entregan al consumo para ampliar una colección que, en muchas ocasiones, apenas cabe en las estanterías. Porque se sabe que una cosa es leer y otra adquirir libros, dos aficiones complementarias e independientes. En una de las librerías más conocidas de la capital están preparados para la jornada. Metrópolis tendrá su horario habitual y contará con un invitado muy especial para la tarde. Así lo anuncia su dueño, José Luis García. Destaca que para los jienenses «hay tradición» para el Día del Libro. «Recuerdo cómo de niño, en los 60, todas las librerías y papelerías sacaban sus puestos», rememora, en un tiempo en que ya se celebraba la Feria del Libro, «pero, aun así, se sacaba también los puestos para mostrar los libros» el 23 de abril. Sin duda, es una jornada en la que las ventas se incrementan y el consumo de novelas se nota en caja. «Es como tres o cuatro veces un día normal», apunta García, cuando el descuento que se suele aplicar ronda el 10%, animando a los compradores a pillar algún libro más, con unos euros más barato y que se agradece en el bolsillo. ¿Cuáles serán los títulos que más se sumarán a las estanterías de los jienenses? «Los 'bestseller' siempre funcionan», indica García. Hay un nombre que destaca estos días y que, manifiesta, será «el más vendido» en esta fecha. Se trata de David Uclés, que ha tenido un marketing «brutal» y la editorial «se ha volcado» con el libro y su posicionamiento en librerías, además de darle visibilidad en los medios más tradicionales. También destaca el último de María Dueñas, 'Por si un día volvemos», o 'Los colmillos del cielo' de Emilio Lara, quien, precisamente, estará hoy, desde las 19:00 horas en la librería Metrópolis. Si hace buen tiempo, sacarán una mesa con novedades y, en otra, el propio autor estará firmando ejemplares. Los libros sobre el Papa Francisco y los de Vargas Llosa también estarán en el 'top'.

El escritor José Ángel Marín Gámez, que el año pasado publicó 'Nunca supe nada', explica que hay un libro que no abandona su mesita de noche, se trata de las 'Meditaciones' de Marco Aurelio. «Este libro lo compré en mis tiempos de bachillerato, y me sigue emocionando por su desafío en lo cotidiano y por su hondura», manifiesta. Admite que lleva «al retortero» varios libros: una novela, un ensayo y dos poemarios». Se trata de 'El plan maestro', de Javier Sierra; 'Los colmillos del cielo', de Emilio Lara; 'Una pez que va por el jardín', de Pepe Corredor-Matheos, y 'La puerta de mi casa', de la granadina Marga Blanco.

Para Ana Moreno Soriano, el Día del Libro es «muy especial», pues «no me imagino el mundo sin libros». «Desde que era pequeña, he encontrado siempre en el universo de la literatura el lugar para conocer, para pensar y soñar». La autora del ensayo feminista 'El laberinto del patriarcado', explica que «cada lectura tiene su momento y yo las simultáneo, pero es para la poesía para lo que siempre encuentro más tiempo». Rosalía de Castro, Carolina Coronado, las poetas del 27, Pilar Paz Pasamar, Ángela Figuera, Angelina Gatell, Alfonsina Storni o Alejandra Pizarnit, por citar a algunas. «Hay que leerlas, estudiarlas y recuperar sus nombres como creadoras y como mujeres comprometidas con su tiempo y, si tuviera que recomendar a alguna que me emociona especialmente, nombraría a Ángela Figuera, 'mujer de carne y verso', según su propia definición».

Tierra de 'escribidores'

Respecto a la creación literaria en Jaén, todos los autores se muestran positivos. Juan Eslava Galán, Patricia García-Rojo, Jesús Maeso de la Torre, Emilio Lara, María Elena Higueruelo, Luis Miguel Sánchez Tostado, Begoña M. Rueda, David Uclés, Antonio Muñoz Molina, entre otros, son claros ejemplos de que la literatura jienense goza de muy buena salud. «Tiene solera», afirma José Ángel Marín, que está convencido de que «nuestros ciclos literarios y la huella de los autores jienenses seguirán ensanchándonos la vida a los lectores y abriendo camino a los escritores más jóvenes». «Jaén es tierra de 'escribidores', que diría Vargas Llosa», apunta.

Gómez destaca que «Jaén es una provincia privilegiada en cuanto a creadores artísticos por metro cuadrado», que recuerda que publicar «no es fácil». «Sólo hace falta tener algo para perderlo, y por eso mismo hay que seguir trabajando, en este caso, seguir leyendo y escribiendo», dice, y añade: «Rodearte de los mejores te hace querer ser como ellos y eso te impulsa a mejorar».

Manuel Molina destaca, como síntoma de la situación positiva de la literatura jienense, los clubes de lectura, con «gran relevancia en Jaén». «Tanto los de bibliotecas públicas, como algunos de lugares como el Museo de Faustino Castillo en Peal de Becerro o los ofrecidos por librerías», matiza. Entre estas destacaría, «sin desmerecer ninguna», la programación de actividades de librerías que llevan a cabo Entre libros, de Linares, y Libros Prohibidos, de Úbeda. «Destacaría la suma llamativa de mujeres que participan en estas actividades», comenta.

Ana Moreno Soriano hace hincapié en la labor en la UJA, «no solo de investigación y creación, sino también de divulgación a través de Uniradio». «Conozco a novelistas y poetas jienenses muy interesantes y que buscan, además, espacios de encuentro donde compartir palabras y proyectos y eso tiene un gran valor», afirma, y añade que el Día del Libro es ya una fecha consolidada pues «necesitamos enfrascarnos en sus páginas», un libro que «nos acoge con las letras y los sentimientos que laten en sus páginas». Libros y más libros.