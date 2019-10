Desconvocan 'in extremis' la huelga para la Feria en Autobuses Castillo Autobús sin servicio en la calle Cid Campeador, junto a la plaza de la Libertad. / LIÉBANA El empresario paga el último día del plazo fijado, tras recibir el dinero del Ayuntamiento JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Lunes, 7 octubre 2019, 17:49

Castillo volvió a tensar la cuerda y de nuevo le salió bien. establecido en el convenio colectivo de la empresa Autobuses Castillo para que sus trabajadores cobren cada mes la nómina. Esta mañana no había pagado la correspondiente a septiembre y así se lo hizo saber al mediodía al presidente del comité de los trabajadores, Juan Balbín, afirmando que si no recibía el dinero del Ayuntamiento, no pagaba a sus empleados. Estos habían anunciado que si no cobraban para hoy, irían a la huelga a partir del próximo miércoles, en vísperas de la Feria de San Lucas.

Para mañana estaba previstas una reunión de las partes en el SERCLA (Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) y mañana por la noche se iban a reunir los trabajadores en asamblea para decidir qué hacer si para entonces no habían cobrado.

La Concejalía de Hacienda ordenó la semana pasada una transferencia de 120.000 euros a Autobuses Castillo y este lunes ha asegurado que la misma ya estaba firmada, por lo que el ingreso llegaría a la cuenta de la empresa «en cuestión de horas»

El Ayuntamiento ha añadido que hace unos días pagaron a Castillo 751.000 euros de los Fondos de Ordenación estatales y ha recordado que la relación contractual de los trabajadores es con la empresa, no con el consistorio, y que esta tiene otras fuentes de ingresos, como el cobro de billetes.