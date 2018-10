Autobuses Castillo presenta recurso judicial contra la declaración de interés metropolitano del tranvía Pruebas con pasajeros del tranvía en 2011, que paralizó un juez como medida cautelar a instancias de Autobuses Castillo. / FRANCIS J. CANO En 2011 ya denunció las pruebas con pasajeros por «competencia desleal» y el juez las paralizó como medida cautelar, aunque luego la empresa no siguió JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Sábado, 27 octubre 2018, 09:19

La historia se repite. Herederos de José Castillo Castillo SL, empresa concesionaria del servicio municipal de autobuses urbanos de Jaén capital, ha presentado recurso contra la declaración de interés metropolitano del sistema tranviario jienense, aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz el pasado mes de junio, tras el acuerdo de mayo entre la Junta y el Ayuntamiento para poner en marcha el tranvía. Este interés metropolitano indica que, si bien el trazado solo discurre por el término de Jaén, prestará también servicio al área metropolitana, para lo cual se construyó un aparcamiento disuasorio junto a la última parada, donde quienes se desplacen a la capital pueden dejar el vehículo y desplazarse al casco urbano en el tranvía.

Con este carácter metropolitano, el tranvía jienense ya no sería estrictamente un transporte municipal y, por tanto, Castillo no podría esgrimir competencia desleal, como hizo en mayo de 2011. Entonces denunció que las pruebas en blanco (con viajeros pero sin cobrar billete al no poder garantizar aún la frecuencia y calidad del servicio) suponían una competencia desleal a los autobuses urbanos. Aunque estas pruebas son obligatorias antes de la puesta en servicio, el titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Jaén paralizó las mismas como medida cautelar. El día 22 de mayo de ese año cambió el gobierno municipal - el empresario de los autobuses lo festejó la noche de las elecciones acudiendo al acto donde el PP celebró la victoria - y ya no formalizó su denuncia en el juzgado, puesto que dicho partido había realizado campaña electoral contra el tranvía y, de hecho, no lo puso en marcha.

Este carácter permitió a la Junta incrementar su oferta al Ayuntamiento, asumiendo el 75% del déficit de explotación y la gestión del tranvía, que según el convenio de 2008, aún vigente, correspondía al Ayuntamiento. El nuevo convenio aún no se ha firmado tras incluir el Ayuntamiento los trenes en los costes de explotación, extremo que no se menciona en el acuerdo de mayo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA ha solicitado al Gobierno andaluz que le remita el expediente administrativo correspondiente a la declaración del tranvía de Jaén de interés metropolitano.

El alcalde

De otra parte, el alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), lamentó ayer las declaraciones del consejero de Fomento y Vivienda de la Junta, Felipe López, hechas en las víspera, que calificó de «desafortunadas» y dijo que «lo único que pretende es romper el acuerdo» de mayo.

Márquez indicó, en un comunicado, que al llegar a la alcaldía entendió que el sistema tranviario «ya existía en nuestra ciudad y que había que arreglarlo» - el gobierno municipal ha esgrimido en los últimos años la imposibilidad económica de asumir lo firmado en 2008 por el anterior gobierno, de PSOE e IU -, matizando que hasta año y medio después de tomar posesión «no se dieron los primeros pasos, porque parece ser que la Junta de Andalucía no quería que un alcalde del PP pusiera en marcha el sistema tranviario».

«Me puse en contacto - prosiguió el alcalde - con Ciudadanos, con Juan Marín, que es su jefe de filas, y los dos entendimos que la Junta tiene que hacer justicia con Jaén, y esto implica tener un sistema tranviario al igual que lo tienen otras capitales de provincia andaluzas. Así, Cs también presionó en Andalucía a Susana Díaz para que el sistema tranviario se pusiera en marcha y a partir de ahí es cuando la Junta se pone las pilas y se llega a un acuerdo».

El alcalde insistió en que los trenes tiene que pagarlos la Junta al 75% - en el acuerdo de 2008 figura que los tiene que pagar el Ayuntamiento y así viene haciendo desde 2010, mientras que la Junta construyó toda la infraestructura - y que lo que quiere la Junta es «regalar a una empresa que no sabemos quién es, una subvención de 1,2 millones de euros anuales», en referencia al coste de los trenes.