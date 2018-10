Estos son los autobuses y autotaxis que puedes coger en Jaén para ir a la Feria J. E. POVEDA El Ayuntamiento ha establecido unos servicios especiales de transporte público urbano para la cita R. I. JAÉN Miércoles, 10 octubre 2018, 19:53

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la concejalía de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, ha establecido unos servicios especiales de transporte urbano colectivo de autobuses y autotaxi con el fin de facilitar los desplazamientos de los ciudadanos al recinto ferial 'Alfonso Sánchez Herrera' con motivo de la preferia y Feria y Fiestas de San Lucas 2018 que se celebra en nuestra capital del 12 al 21 de octubre.

La denominación y recorridos del transporte urbano colectivo de autobuses son los siguientes:

Fuentezuelas - Peñamefecit - Ferial

Inicio del servicio en Avda de Andalucía (Glorieta Blas Infante).

Recorrido de carácter circular/ininterrumpido: Avda. Andalucía nº 2, Nogal, Ronda Juez Juan Ruiz Rico, Fuente del Alamillo, Europa, Fuente de la Plata, Fuente Buenora, Avda. Barcelona, Goya, Avda. Eduardo García Maroto, Avda. Ruiz Jiménez, Santa María del Valle, Avda. Antonio Pascual Acosta, Ctra. Granada, recinto ferial. Avda. de Granada, Avda. de Madrid, Calle Virgen de la Cabeza, Avda. de Andalucía, punto de inicio, continuando con el recorrido.

Polígono El Valle - ferial

Inicio servicio en la parada bus calle Santa María El Valle (cercano a antigua gasolinera).

Recorrido de carácter circular/ininterrumpido: Santa María El Valle, Avda. Antonio Pascual Acosta, N-323 A. (Circunvalación), Ctra. de Granada, recinto ferial, Avda. de Granada, Avda. de Madrid, Santa María El Valle, punto de inicio, continuando con el recorrido.

Bulevar - Centro - reciento ferial

Inicio servicio en la Plaza Jaén por la Paz.

Recorrido de carácter circular/ininterrumpido: Plaza Jaén por La Paz, Paseo España (descendente), C/ Esteban Ramírez, C/ Pintor Cristóbal Ruiz, Calle Catalina Mir Real, Paseo España (ascendente), Plaza Jaén por la Paz, Paseo Estación, Plaza de las Batallas, Roldán y Marín, Plaza de la Constitución, Virgen de la Capilla, Avda. Granada, recinto ferial, Avda. Granada, Avda. Madrid, calle Eduardo García Triviño, plaza Jaén por la Paz, punto de inicio, continuando con el recorrido.

Tiro nacional - ferial

Inicio servicio en el Tiro Nacional.

Recorrido de carácter circular/ininterrumpido: Avda. Escuderos, Pz. Lola Torres, Juan Montilla, Ctra. Jabalcuz, Astrónomo Al-Jayyani, Doctor Azpitarte, Ctra. Circunvalación, Tiro Nacional, Ctra. Circunvalación, Juan Montilla, Glorieta Lola Torres, C/ Carrera de Jesús, Pza. Santa María, C/ Bernabé Soriano, C/ Virgen de la Capilla, Avda. de Granada, recinto ferial, Avda. de Granada, Ctra. de la Guardia, Ronda Sur, Senda de los Huertos, punto de inicio, continuando con el recorrido.

Magdalena / centro - ferial

Inicio servicio en Roldán y Marín

Recorrido de carácter circular/ininterrumpido: Roldán y Marín, Pza. Constitución, Bernabé Soriano, Álamos, Martínez Molina, Pza. Sta. Luisa de Marillac, Pza. Magdalena, Puerta de Martos, Juanito Valderrama, Avda. del Ejército Español, Pza. De las Batallas, Paseo Estación, Roldán y Marín, Pza. Constitución, Virgen de la Capilla, Avda. Granada y recinto ferial, Avda. Granada, Avda. Madrid, Baeza, Paseo Estación, Pza. de las Batallas, Roldán y Marín, Pza. Constitución, Bernabé Soriano, punto de inicio, continuando con el recorrido.

Puente Tablas - ferial

Servicio cada uno de los días 13, 17 y 20 con salida del ferial al Puente Tablas a 01:00 h. y 03:00 h.

Las Infantas - Ferial

Un único Servicio los días 13,17 y 20 con salida del ferial a Las Infantas a las 03:00 h.

Paradas, tarifas y frecuencia horaria

Se establecen dos paradas en el recinto ferial que estarán situadas una en Ctra. de Granada próxima a la entrada principal del ferial y la otra en Variante Sur junto a la entrada de acceso a las casetas del recinto ferial.

Dado el carácter de estos servicios, se aplicará la tarifa actualmente vigente denominada 'servicios especiales', cuyo importe es 1,13€ billete/viaje/viajero, a excepción del Día del Niño que queda fijada la gratuidad.

Tanto las frecuencias horarias en los servicios, como el número de vehículos para el transporte publico se verán aumentados con respecto a los servicios ordinarios y serán los convenientes para cubrir con suficiencia todas y cada una de las líneas especiales de transporte establecidas.

Transporte gratuito para el día del niño

El Ayuntamiento ha establecido un servicio especial gratuito del transporte colectivo de autobuses urbanos para el próximo martes 16 de octubre con motivo de celebrarse en el recinto ferial el 'Día del Niño'.

Así pues, dicho día y durante el tramo horario comprendido entre las 18:00 horas a 22:00 horas los autobuses de transporte urbano tendrán CARÁCTER GRATUITO y recorrerán desde los distintos barrios y líneas de la capital itinerarios de ida y vuelta al recinto ferial 'Alcalde Alfonso Sánchez Herrera'.

La gratuidad del servicio se aplicará a todos los niños y niñas y será extensivo a las dos personas adultas (máximo) que los/as acompañen.

Todas las atracciones de feria estarán al precio de 2 euros.

Servicio de Auto-taxi

Se establecen dos paradas donde los autotaxis podrán permanecer en el recinto ferial, que estarán situadas cercanas a los dos accesos oficiales al recinto. Una en carretera de Granada margen derecho descendente (primera rotonda) y otra en el mismo margen, junto a la entrada principal por esta vía que da acceso a las casetas del ferial.

Tarifas y horario del servicio

Se aplicaran las tarifas actualmente vigentes para estas celebraciones (durante los días 12 al 21 de octubre ambos inclusive) determinados como oficiales por el Ayuntamiento; comenzando a partir de las 06:00 horas del día 14 de Octubre y finalizando a las 24:00 horas del día 22 de octubre.

El autotaxi que haya de prestar servicio en ferial solo podrá recoger viajeros en las paradas establecidas, aunque se trate de servicios requeridos por Teletaxi o Radiotaxi.