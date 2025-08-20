Aumentan un 74% las solicitudes de la Tarjeta Joven de Transporte en Jaén

C. C. Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:17 Comenta Compartir

Buenas cifras. La Junta de Andalucía ha recibido un 74% más de solicitudes de la Tarjeta Joven de Transporte en la provincia durante el mes de julio, coincidiendo con el primer mes de gratuidad para los menores de 15 años. El Consorcio Metropolitano de Transporte de Jaén ha registrado 277 solicitudes en el pasado mes, cuando en el mes de julio del año anterior sólo recibió 159 peticiones.

Desde el 1 de julio, la Junta de Andalucía aplica nuevos descuentos en el transporte público metropolitano, entre los que se incluye la gratuidad para menores de 15 años y bonificaciones adicionales que oscilan entre el 50% hasta 30 años y el 40% para el resto de los usuarios. Estos descuentos, financiados por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se acogen al Real Decreto-Ley 1/2025 donde se establece el nuevo marco de ayudas directas al transporte público colectivo urbano e interurbano, vigente desde el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha resaltado la «gran aceptación de la Tarjeta de Transporte, ya no sólo en el último mes, sino desde que el Gobierno de Juanma Moreno la puso en marcha en 2022 para fidelizar a los más jóvenes al transporte público». «Todos nuestros esfuerzos van encaminados a que cada día haya más personas que se desplacen en transporte público, con precios competitivos». En ese sentido, ha recordado que, desde que su puesta en servicio, la Junta de Andalucía ha recibido 9.889 solicitudes de la Tarjeta Joven en Jaén.

Las bonificaciones para jóvenes y la gratuidad para menores de 15 años se aplican con la Tarjeta Joven de Transportes de la Junta de Andalucía. Si el solicitante o su poseedor es menor de 15 años (sin cumplir) se le aplica la gratuidad automáticamente. En las tarjetas de familia numerosa que tengan asociada la bonificación joven, también se le aplicará la gratuidad, por lo que serian descuentos acumulativos.

Puntos de venta

La aplicación de la gratuidad en el transporte infantil se realiza mediante bonificación en los puntos de ventas (estancos, kioscos, etc.), es decir, se realiza mediante la recarga de saldo en la tarjeta de forma gratuita. Al acceder a los servicios de transporte, se descontará de la tarjeta el importe habitual. Para disfrutar de esta bonificación es necesario disponer de la Tarjeta Joven de Transporte de Andalucía y se aplicará la bonificación que corresponda en función de la edad de la persona (gratuidad para menores de 15 o descuento del 50% para jóvenes hasta 30).

Para obtener la Tarjeta Joven es necesario aportar la documentación y el formulario necesarios y, una vez recibida, se debe acudir al punto de venta asociado al Consorcio en el que se solicitó e indicar que se desea activar el bono gratuito. La tarjeta joven de transportes es de uso personal e intransferible por lo que lleva sobreimpresos la foto del usuario, así como su nombre y DNI, para lo cual se solicita mediante un formulario disponible en la web del consorcio.

La tarjeta joven de transporte en Andalucía comenzó a funcionar el 1 de enero de 2022 con el Gobierno de Juanma Moreno y, antes de estos descuentos adicionales ya ofrecía una reducción de la tarifa de al menos el 50% sobre el billete sencillo gracias a una bonificación del 25% en la recarga.