Aumentan un 42,21% los parados con discapacidad desde 2007 Un joven con discapacidad trabaja con el ordenador en una oficina. / FUNDACIÓN ONCE Según los últimos datos hay 1.341 desempleados, la mayoría mujeres, y la solución pasa por la «mentalización de empresarios» LAURA VELASCO JAÉN Viernes, 2 noviembre 2018, 00:53

De 2008 a 2017, en nueve años, ha aumentado en más de 500 las personas con discapacidad en paro en la provincia de Jaén, algo que afecta especialmente a las mujeres. La Fundación 'Estrategias' ha publicado una nueva actualización del Cuadro de Mando Integral a septiembre de 2018, con numerosos indicadores que permiten conocer si se está cumpliendo el camino hacia los objetivos fijados en el II Plan Estratégico de la provincia de Jaén. En el caso de este indicador, pese a que la tendencia deseada es la disminución, lo cierto es que en nueve años las cifras no son mejores.

Cabe destacar que hasta 2013 el número de parados no dejó de aumentar tanto en hombres como mujeres. A partir de ahí comenzó un leve descenso que se mantiene hasta 2017, último dato registrado por la fundación, pero que no consigue llegar a los niveles de 2008. La tendencia en Andalucía es muy similar a la de Jaén.

«Una mujer con discapacidad es claro ejemplo de desempleo, encuentra más barreras» Carlos Linares Presidente de Aspaym Jaén

Así, el número de hombres discapacitados parados en 2008 era de 325. En 2017, de 609, es decir, 284 más, un aumento del 46,64%. En cuanto a las mujeres, en 2008 había 450 mujeres paradas, que pasaron a ser 732 en 2017, un aumento de 282 mujeres, un 38,53% más. Entre los dos sexos hay, según los últimos datos, 1.341 parados, con un aumento de 566 en nueve años, un 42,21% más.

«Queremos que les den ese derecho y luego ellos serán los que tengan que demostrar lo que saben» Rosario Sedano | Presidenta de la ONCE JAÉN

Los más vulnerables

Para explicar la realidad a la que se enfrenta este colectivo, hemos hablado con un chico discapacitado, una asociación de lesionados medulares y la ONCE. Como recuerda Rosario Sedano, directora de la ONCE en Jaén, esta organización es una de las que más trabajo da a personas con discapacidad -no solo visual-. Lo hacen de forma directa, ofreciendo empleo como vendedores de productos de juego, y también formándolos y buscándoles trabajo externamente. «Es lamentable que de todo el trabajo que se destruye la mayoría tenga que ser precisamente el de las personas más vulnerables», recalca.

«Me dijo que no buscaba una persona con discapacidad, porque era una persona impedida» Moisés Moral | Discapacitado en paro

La directora de la ONCE en Jaén explica que cuando los parados llegan a esta organización «han pasado ya por muchísimas empresas e inconvenientes». «Están capacitados para hacer más, pero las administraciones deben apostar por ellos. Nosotros hacemos campañas de concienciación para que vean las ventajas de contratar a personas con discapacidad, queremos que les den ese derecho y luego ellos serán los que tengan que demostrar lo que saben», apostilla.

A juicio de Rosario Sedano, dentro de este colectivo los que más dificultades tienen para encontrar empleo son los discapacitados intelectuales, que «no tienen posibilidades porque están muy estigmatizados». Además, las mujeres salen peor paradas que los hombres. «Si de por sí las mujeres tenemos más problemas que los hombres, pues si son discapacitadas, el doble. Además, las ofertas son muy en precario, con sueldos ridículos», lamenta. De cara al futuro, Sedano cree esencial la «mentalización de los empresarios» para que les ofrezcan oportunidades a este colectivo. «Si no les abren la puerta no pueden demostrar lo que valen, que es muchísimo», indica.

Empleo «limitado»

Por su parte, Carlos Linares, el presidente de la Asociación de lesionados medulares y grandes discapacitados de Jaén (Aspaym), cree que la primera barrera a la que se enfrentan los discapacitados es que el empleo está «limitado» para ellos, ya que se reduce a administrativo, recepcionista o, en pocos casos, cajero. «Son trabajos en los que no te tienes que mover mucho con la silla de ruedas. Los que más dificultades tienen para encontrar son los que tienen discapacidad intelectual o cognitiva, y los que tienen una gran invalidez lo tienen muy complicado y para ellos es imposible», recalca.

¿Cómo le afecta a estas personas no encontrar trabajo? «Mucho, ya que quieren realizarse profesionalmente, no solo por el dinero, es por sentirse útiles para la sociedad. Cuando ven que nadie quiere contratarlos se vienen abajo y llegan a las asociaciones a preguntar si pueden echar una mano como voluntarios», señala Carlos Linares. Constata que las mujeres son las grandes perjudicadas, a las cuales van destinados varios planes de empleo de distintas organizaciones. «Una mujer con discapacidad es claro ejemplo de desempleo, es la que encuentra más barreras», destaca. En su opinión, mejorar la situación pasa por «concienciar a la gente y hacer ver que las personas con discapacidad pueden hacer muchos trabajos».

Por último, Moisés Moral es un joven de 27 años discapacitado físico, que en la actualidad se encuentra en paro. Moverse en silla de ruedas le ha supuesto bastantes quebraderos de cabeza a la hora de encontrar empleo. Así, entre las distintas experiencias de entrevistas negativas que recuerda, hay una que le marcó especialmente. Era para ser comercial en la capital jienense. «Al llegar al piso donde haría la entrevista me encontré un escalón enorme, lo salté como pude con la silla eléctrica, y después encontré un ascensor demasiado pequeño. Llamé para decir que no podía subir, y cuando bajó la entrevistadora me dijo que no buscaba una persona con discapacidad, porque era una persona impedida para el puesto», recuerda Moisés Moral, que admite que la palabra «impedida» le dolió profundamente. «Además, ya venía recogido en el currículum que tengo discapacidad», agrega. Como él, más de 1.300 discapacitados en paro siguen buscando a día de hoy su oportunidad.