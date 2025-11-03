«Las aulas con bajas ratios son más cercanas, pero es más difícil ofrecer servicios complementarios»

Los datos lo dicen y la experiencia lo corrobora. Los centros rurales cada vez tienen menos alumnos matriculados, y eso repercute en la organización. Así ... lo asevera Cristóbal Olivares González, director del CPR José García Láinez, centro escolar para La Iruela, Burunchel y el Palomar, y que en estos siete años ha perdido 38 estudiantes hasta situarse en los 81.

«Antes podíamos hacer clases incluso de un único año. Ahora eso es imposible. El descenso ha venido por los jornaleros que vienen a la campaña de aceituna y que estos últimos años no se han trasladado por las malas campañas cosechas. Y después notamos que familias de aquí se marchan a ciudades o pueblos más grandes en busca de oportunidades laborales», explica.

Respecto a la organización, con tan pocos alumnos la única forma es agrupar cursos. «Tratamos de agruparlos en el mismo ciclo; primero y segundo de Primaria, tercero y cuarto… El trabajo con estudiantes de diferentes edades requiere más preparación, si con las mismas edades ya hay diferencia de niveles, imagina en una con edades distintas»,argumenta.

Olivares asevera que la enseñanza en los colegios rurales es diferente a los urbanos, pero no por ello peor. Como principal ventaja subraya las bajas ratios en estos tipos de centros, lo que permite conocer más a los alumnos, trabajar «sin el agobio de una clase de 30 estudiantes» y tener una relación más directa con las familias.

«Es difícil cubrir las plazas vacantes, porque son centros voluntarios, es decir, no penaliza rechazar una sustitución, con lo cual nos encontramos con convocatorias vacantes y hay que esperar otra semana más a que venga el sustituto», asevera el director.

Otra de las características de los CPR es que tienen diferentes sedes, es decir, que los alumnos no se encuentran en el mismo 'colegio', sino que los grupos se reparten entre los distintos centros, aunque si comparten una estructura administrativa y un proyecto educativo conjunto. Esto también obliga a que los docentes sean itinerantes, es decir, que durante su jornada laboral tengan que desplazarse de una sede a otra, lo que conlleva una reducción de las horas de clase.

«Solemos tener problemas con la escasez de docentes. Entre trayecto y trayecto se estima una media de 30 minutos, así que pierden muchas horas de clase. Intentamos, aunque no siempre se consigue, que los profesores específicos de una asignatura sean los que viajen, mientras que los tutores se quedan en una sede para resolver problemas y afianzar vínculos», apostilla el director.

Los servicios complementarios son foco de conflicto. «Por ejemplo, para pedir un aula matinal se requiere un mínimo de diez alumnos apuntados. Claro, no es lo mismo conseguir una decena de estudiantes en clases de 40 que en una de 20, pero las exigencias son las mismas, en vez de ir por ratio. Este año por ejemplo en el CPR José García Láinez nos hemos quedado sin aula matinal por eso», relata.

Una desigualdad que también se da en los comedores, si bien por motivos distintos. «Ahora suele funcionar por 'catering', y para ello tienes que tener una cocina adaptada. No la tenemos en las sedes, y los ayuntamientos son pequeños y no pueden afrontar ese gasto, por lo que no lo podemos ofrecer el servicio», argumenta.

Respecto al futuro, Olivares se muestra convencido de que los centros rurales no desaparecerán, pero sí verán menguadas sus unidades «hasta la mínima expresión». «Es un goteo continuo, te van quitando unidades hasta que llegue un punto en que todos los estudiantes estarán en la misma clase», asevera.

A pesar de todo ello, el director reivindica el papel de los CPR. «No hay formación más cercana ni que arraigue tanto a los estudiantes al territorio. Tienes sus problemas, como todo, pero es una satisfacción trabajar para unos niños y niñas tan cercanos y familias que valoran el esfuerzo docente», concluye.