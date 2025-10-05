La Audiencia de Jaén resuelve el 50% de los asuntos civiles

La actividad en las sedes judiciales es un constante. Así se ve en los datos de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ... donde Jaén no queda fuera de la carga laboral, cada vez mayor, que se vive en los juzgados, especialmente en la Audiencia Provincial, que cuenta con una Sección civil y dos Secciones penales. Así, en el año 2024 se ingresaron un total de 4.391 asuntos: 2.038 penales y 2.353 civiles. Los civiles suelen ser los que más se acumulan.

De hecho, según se destaca en la memoria, la carga de trabajo civil para la Audiencia Provincial de Jaén se calcula en 4.587 asuntos –total de asuntos pendientes al inicio del año más registrados– y durante el año 2024 se resolvieron el 49% de la misma. Es decir, casi la mitad. Y si hubiera menos asuntos acumulados de años anteriores, a la espera de una resolución, la cifra habría sido más alta y con mejores resultados.

En concreto, la Audiencia de Jaén registró un total de 2.353 asuntos civiles (un 9% más) –a los que se suma 2.234 pendientes— y resolvió 2.281 (un 18% más). En consecuencia, la pendencia se incrementa un 3% respecto al año anterior, debido a que se han resuelto menos asuntos de los que se han registrado.

Los 2.206 procesos civiles en segunda instancia ingresados a lo largo del año se distribuyen principalmente en un 28% de recursos de juicios ordinarios, un 37% de apelaciones de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física, un 10% recursos contra Juzgados de familia, un 8% de recursos de juicios verbales, y un 12% apelaciones de autos.

En Penal

Por otro lado, en 2024 se ingresaron 2.038 asuntos (un 13% menos) y se resolvieron 2.148, es decir, prácticamente los mismos que el año anterior. La cantidad de asuntos penales pendientes disminuye un 20% respecto a la anualidad anterior.

Además, se resolvieron 48 asuntos referidos a cuestiones de competencia, recusaciones y abstenciones. Los 115 procesos en única instancia registrados son en su mayoría procedimientos abreviados (79%), junto al 15% de sumarios y un 6% de procesos de la Ley del Jurado.

Los procesos en segunda instancia son, principalmente, apelaciones de autos (el 67%) y apelaciones de procesos por delito (el 14%). Del total de la carga de trabajo penal de la Audiencia de Jaén, que se calcula sumando el total de asuntos pendientes a principio de año más los que se ingresan en ese período, se resolvió el 83%.