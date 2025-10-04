Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Avenida Ruiz Jiménez, en la capital. IDEAL
Suceso

Atropello con varios heridos en la capital

El suceso se ha producido a las 17:30 de esta tarde, en plena jornada marcada por la Magna

Manuela Millán

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:59

Susto en la capital. Varios viandantes han alertado al Servicios de Emergencias 112 Andalucía de un atropello en la capital, sobre las 17:30 horas, en la avenida Ruiz Jiménez.

Según ha podido saber este periódico, se han registrado varios heridos, al menos cuatro según los testigos, aunque se desconoce el estado de gravedad. Uno había sido trasladado por el 061.

El Servicio de Emergencias ha movilizado tanto a Policía Local y sanitarios, que se encuentran actuando en la zona en estos momentos. Un incidente que ocurre en una jornada con miles de jienenses en las calles para contemplar la Magna, en pleno recorrido por la ciudad.

