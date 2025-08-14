Muere un trabajador de mantenimiento tras ser atropellado en la A-316
Según el 112, una mujer ha tenido que ser extraída por los bomberos por un accidente y, minutos después, se ha informado del arrollamiento del hombre mientras hacía labores de limpieza
Jueves, 14 de agosto 2025, 18:02
Accidente doble, con un fallecimiento, en la autovía A-316. Los Servicios de Emergencias 112 Andalucía confirman a ese periódico que, sobre las 15:30 de la tarde, se ha producido la salida de vía de un turismo en la A-316, en el kilómetro 20, a la altura de Baeza. Al parecer, el coche habría quedado volcado y los bomberos han tenido que extraer a una mujer del interior que ha sido trasladada hasta el Hospital de Úbeda.
También han sido movilizados agentes de la Guardia Civil, Policía Local y mantenimiento de carreteras. Minutos después, el 112 recibía varias llamadas alertando el atropello de dos personas en el mismo punto.
Una de ellas ha muerto en el acto, según ha podido saber este periódico. Se trataba de uno de los trabajadores de mantenimiento de carreteras.
