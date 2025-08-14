Muere un trabajador de mantenimiento tras ser atropellado en la A-316

Manuela Millán Jueves, 14 de agosto 2025, 18:02 | Actualizado 18:23h. Comenta Compartir

Accidente doble, con un fallecimiento, en la autovía A-316. Los Servicios de Emergencias 112 Andalucía confirman a ese periódico que, sobre las 15:30 de la tarde, se ha producido la salida de vía de un turismo en la A-316, en el kilómetro 20, a la altura de Baeza. Al parecer, el coche habría quedado volcado y los bomberos han tenido que extraer a una mujer del interior que ha sido trasladada hasta el Hospital de Úbeda.

También han sido movilizados agentes de la Guardia Civil, Policía Local y mantenimiento de carreteras. Minutos después, el 112 recibía varias llamadas alertando el atropello de dos personas en el mismo punto.

Una de ellas ha muerto en el acto, según ha podido saber este periódico. Se trataba de uno de los trabajadores de mantenimiento de carreteras.