Aspaym Jaén conciencia sobre el peligro de las lesiones medulares Para conmemorar el Día Internacional la asociación visibilizó al colectivo y recogió fondos para financiar futuros proyectos

Jesús Jiménez Jaén Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:12

La Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas de Jaén, Aspaym Jaén, conmemoró ayer el Día Internacional de la Lesión Medular con una mesa informativa en la céntrica calle Roldán y Marín, instalada entre las 9:30 y las 14:00 horas.

Durante la jornada, voluntariado y miembros de la entidad dieron a conocer a la ciudadanía la campaña estatal 'Mi lesión medular no puede esperar', impulsada por la Federación Nacional Aspaym, y recogieron aportaciones solidarias mediante donativos para financiar los proyectos de la asociación.

La presidenta de la entidad, Sofía de la Torre, subrayó la importancia de esta cita, ya que cada 5 de septiembre «salimos a la calle para recordar que detrás de la lesión medular hay personas que necesitan apoyos, servicios y derechos garantizados. Este año además pedimos la implicación de toda la sociedad: cada aportación suma», destacó.

La mesa contó con el respaldo institucional de distintas autoridades que se acercaron a mostrar su apoyo, entre ellas el alcalde de Jaén, Julio Millán; la Concejala delegada del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, Ángeles Díaz; y la Concejala delegada de Promoción Económica, Comercio, Mercados, Consumo, Sanidad, Estadística, Protección y Bienestar Animal, María Isabel Cano. También participaron representantes del anterior gobierno municipal, como Agustín González, Elena Araque y María Segovia, reforzando así el carácter plural y transversal de la labor de la asociación.

Iluminación

Además, como gesto simbólico, el Ayuntamiento de Jaén se iluminó de verde por la noche en homenaje a las personas con lesión medular.

El acto sirvió también para difundir los mensajes clave del manifiesto elaborado por Aspaym Nacional. Este documento denuncia las barreras invisibles que condicionan la vida diaria de las personas con lesión medular y exige atención temprana y continuada, recursos sociosanitarios, apoyos a las familias cuidadoras, entornos accesibles y participación plena en la sociedad.

Ángeles Díaz enfatizó que una lesión medular es un problema sobrevenido que cambia la vida de las personas de un día para otro y puso en valor el trabajo que hace la asociación; «fundamental tanto cuando se enfoca a la prevención como hemos visto en verano en las piscinas municipales, como la que desarrolla a lo largo de todo el año de manera que las familias afectadas vean que no están solas», aseveró.

Por su parte, la Consejería de Salud y Consumo subrayó su compromiso con la prevención de la lesión medular, la rehabilitación integral y la investigación, a través del Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad en Andalucía (PIAAC), que contempla tanto acciones de sensibilización social como la formación continuada de los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).