La Asociación de Olivar Tradicional aglutina a 15.000 agricultores de Jaén, Granada y Córdoba

Unos 15.000 agricultores de cerca de 30 cooperativas de las provincias de Jaén, Granada y Córdoba han constituido la Asociación de Olivar Tradicional, que ... nace con la convicción de que el mejor camino de futuro es el de la calidad y la diferenciación vía precio.

Su puesta de largo ha sido este martes en Jaén, donde se ha firmado el acta constituyente. El portavoz de la provincia de Granada, germen de la asociación, Rafael Almirón (responsable de la Sectorial de Aceite de Oliva en Cooperativas Agroalimentarias de Granada) ha apuntado que llevaban tiempo «dándole vueltas a crear la Asociación de Olivar Tradicional, recogiendo las inquietudes y las necesidades que nos trasladan nuestros agricultores».

«Vemos que nuestros pueblos y nuestros agricultores de olivar tradicional necesitan darle visibilidad y valor a esta forma de cultivo social que estamos perdiendo al competir con otro tipo de olivares que no tienen nada que ver», ha apuntado Almirón, quien ha añadido que el objetivo de la asociación es «marcar una nueva etapa, un camino para ser capaces de diferenciar ese modelo de cultivo para que nuestros pueblos tengan futuro, que mantengan bien cuidados el paisaje y los campos de nuestros antepasados para las generaciones futuras».

Para eso se necesita también rentabilidad, «que debe venir vía precio, pero también vía ayudas». «Hablamos de un olivar que genera mucha más mano de obra, que es mucho más difícil de recoger y que es mucho más costoso, por lo que debe tener una diferenciación respecto a otros modelos de negocio», ha dicho Almirón.

La representante de la provincia de Córdoba, Nuria Yáñez, directora técnica de Almazaras de la Subbética, ha defendido que protegiendo al olivar tradicional se mantendrá vivo el mundo rural. «Los olivareros tradicionales tienen un compromiso con su entorno y su gente, contribuyendo a la fijación de la población rural», ha dicho Yáñez.

En este punto, ha afirmado que la Asociación de Olivar Tradicional «nace para poner nuestro granito de arena y conseguir que estos olivares sean sostenibles económicamente».

Parte de las bases

Por su parte, José Gilabert, presidente de la SCA San Vicente de Mogón, como portavoz de la provincia de Jaén, ha abogado por «dejar de competir en la miseria y colaborar para el éxito», frase con la que ha destacado la razón de ser de este colectivo.

«Es una asociación que parte de las bases, de los propios agricultores, que son los socios de pleno derecho, pero la asociación también tendrá socios colaboradores, como organizaciones, instituciones, y otras entidades que quieran sumarse», ha explicado Gilabert.

«Se nos está queriendo llevar por una única dirección, afirmando que sólo queda un camino, la reconversión, la intensificación, la concentración, ir a lo grande y esto parece un tsunami, pero nosotros estamos convencidos de que hay otro camino», ha dicho el portavoz jienense.

En este punto, se ha mostrado convencido de que «el olivar tradicional tiene futuro si hace las cosas bien». Para ello, la asociación trabajará en dos líneas: la representación de los agricultores y la defensa de modelo y de justicia por un reparto justo del agua y de la PAC.

«Se trata de poner en valor el magnífico trabajo que realizamos esa mayoría social de agricultores de olivar tradicional, principalmente pequeños y medianos, que generamos riqueza y vida en nuestros pueblos», ha dicho Gilabert, recordando que el olivar tradicional es el modelo mayoritario de Andalucía, donde «representa el 70% del 1,5 millones de hectáreas de olivar que existen en la región».