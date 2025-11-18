Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nuria Yáñez, José Gilabert y Rafael Almirón, en la presentación de la asociación. Ideal

La Asociación de Olivar Tradicional aglutina a 15.000 agricultores de Jaén, Granada y Córdoba

Jaén acoge la firma del acta constituyente de este colectivo que aboga por la calidad y la diferenciación vía precio

A. Cubillo

Jaén

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:30

Unos 15.000 agricultores de cerca de 30 cooperativas de las provincias de Jaén, Granada y Córdoba han constituido la Asociación de Olivar Tradicional, que ... nace con la convicción de que el mejor camino de futuro es el de la calidad y la diferenciación vía precio.

