La Asociación Huella de Jaén alerta del repunte en el abandono de galgos Xena sufrió la amputación hasta la rodilla de una pata trasera. / IDEAL Lamenta que muchos son «descartados» antes de la temporada de caza y pide más concienciación para evitarlo, además del fomento de las adopciones LAURA VELASCO JAÉN Lunes, 5 noviembre 2018, 02:42

El abandono animal es un problema a la orden del día, pero hay un sector que sufre especialmente en ciertas épocas: galgos y podencos. En plena temporada de caza, y según denuncia la Asociación Huella de Jaén, «el descarte» de estos se intensifica. «Muchos los abandonan, su situación es peor que la del resto de animales. Es un problema social de concienciación», lamenta Pedro Espino, presidente del colectivo.

Las denuncias son constantes en redes. En estas últimas semanas un par de casos han revolucionado a los internautas. Los protagonistas: Tintín, un galgo español de cinco meses abandonado a su suerte; y Xena, encontrada con la pata rota y desnutrición. Ambos fueron hallados en Jabalquinto.

Tras acogerlos, la labor de la asociación, en la que Pedro y su compañera Carmen son los más activos, consiste en tratarles y buscarles dueño. Los gastos los pagan a duras penas, gracias a la colaboración de los socios, pero no es suficiente: su deuda asciende a 1.500 euros. «A Xena tuvimos que operarla y amputarle hasta la rodilla, tenía el hueso machacado. Afortunadamente, el pasado sábado viajó a Barcelona, donde le esperaba una maravillosa familia. Tras su cuestionario previo, y una visita de ayuda de otra protectora de Barcelona, hemos decidido que será feliz allí, la esperaban con mucha alegría y entusiasmo. Mientras, Tintín sigue buscando dueño, tiene puesto su chip y sus vacunas», reclama Pedro Espino.

Y es que el 'boom' de las redes sociales es efímero. Cuando denuncian un caso todos se hacen eco. Comparten la publicación, muestran su indignación, e incluso etiquetan en ella a posibles amigos interesados en adoptarlos. Pero cuando pasan las semanas... Caen en el olvido. «Tuvo mucha repercusión el vídeo de una gata agonizando tras haber sido envenenada, el vídeo tenía más de 7.000 reproducciones. Han pasado dos meses y se han olvidado de ella, la tengo en casa buscando adopción. Con estos galgos sucederá lo mismo», lamentan desde la asociación.

Además de la falta de adopciones, se enfrentan al problema del abandono de todo tipo de animales. «Hace unas semanas, después de dos años, una familia me devolvió a una perrita porque habían tenido un hijo y decían que no podían cuidarlo. Hay mucha falta de responsabilidad, y también hacen falta más campañas que promuevan la adopción», recalca Espino.

Las noticias sobre galgos abandonados son comunes. El pasado mes de julio fueron encontrados seis cachorros de galgo en el interior de un contenedor de basura orgánica en Úbeda. Todos fallecieron. Unos meses antes, agentes de la Policía Local hallaron a un galgo «famélico por desnutrición y deshidratación», acurrucado en el suelo sin apenas fuerzas para sostenerse de pie o poder caminar, en un caso de presunto maltrato animal en la Avenida de Andalucía de Jaén. Una actuación que cada vez es más habitual por parte de los agentes, según desveló el Ayuntamiento de Jaén, que advirtió del «notable» ascenso de las infracciones por incumplimiento a la ordenanza de tenencia de animales domésticos del año 2017 con respecto a 2016.

Vocación

En el caso de Pedro Espino, tiene su casa de Torredelcampo adaptada para acoger a los animales. En total, cuida a 32 perros y 12 gatos, y admite que se desvive por ellos. «Es una vocación, trabajo cuatro horas al día en una empresa de muebles, que es lo que me da dinero para los gastos de los animales, y el resto del tiempo me dedico a cuidarlos. Desde pequeño me gustan, me inculcaron el respeto por ellos y la necesidad de ayudar a los más indefensos», aclara.

En la asociación, legalmente constituida hace cinco años, son dos «al pie del cañón», más gente que esporádicamente acude a sacarlos a pasear o darles medicación. «Me paso siete días a la semana limpiando, necesitamos más ayuda, y también aportaciones económicas para pagar las deudas», concluye el presidente del colectivo, que sobre todo reclama que su amor por los animales lo sienta el resto del mundo por igual.