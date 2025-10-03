Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entrega del premio IDEAL

La asociación empresarial de Agencias de Viajes de Jaén, premio Andalucía Turismo a la excelencia

El galardón reconoce los 36 años de experiencia de una organización clave para dinamizar el sector en la provincia

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:23

Comenta

La asociación empresarial de Agencias de Viajes de Jaén recibió el pasado jueves el premios Andalucía de Turismo 2025 en la categoría Excelencia turística de instituciones. El galardón reconoce 36 años de experiencia asociativa en Jaén y Andalucía como destino turístico, fomentando la unidad del sector y el apoyo turístico al que pertenece, con el objetivo de apoyar y poner en valor a todos los profesionales del sector turístico.

Cabe destacar que gracias al esfuerzo de la asociación empresarial de Agencias de Viajes de Jaén la capital albergará la octava Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viajes, que se llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre de 2025.

En la gala, celebrada en el municipio de Archidona (Málaga), estuvo presente la concejala de Presidencia, Cultura y Turismo, María Espejo. La edil destacó que se trata de un premio «muy bien merecido» pues apuestan por situar a Jaén y a Andalucía en el mapa del turismo a nivel nacional e internacional.

«Su excelencia turística en la gestión ha quedado suficientemente demostrada con este galardón que da valor a este sector y aplaude las líneas de trabajo que giran en torno a la innovación empresarial y generación de puestos de trabajo para hacer realidad su crecimiento sectorial», expresó la edil.

El resto de los galardonados fueron Masterchef, el programa Destino Andalucía de COPE, el Grupo Hoteles Porcel de Granada, los trabajadores Lucía Soriano y Arturo Bermúdez, la Escuela de Hostelería Islantilla de Huelva, el restaurante La Costa de Almería, la asociación Rutas del Vino y Brandy del marco de Jerez y la ciudad de Córdoba.

