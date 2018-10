La asociación de caseteros se rebela contra la «marginación» municipal del Ferial Paseo central de la zona de casetas en una Feria de San Lucas reciente. / LIÉBANA Hoy colocará pancartas y repartirá octavillas contra el «abandono» y el «favoritismo» y dice sufrir amenazas de cierre por denunciar las deficiencias JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 12 octubre 2018, 01:26

Se rompió el amor. 'La feria de San Lucas, ¡en el Ferial! ¡Somos el centro de la feria!', clama en una de las pancartas que la Asociación de Caseteros 'La Fiesta' colocará hoy en los dos accesos al Ferial, en el primer día festivo de San Lucas 2018. Además repartirá octavillas para informar de la «marginación y abandono» que afirman sufrir por parte del Ayuntamiento de Jaén, una vez agotada la paciencia sin obtener soluciones ni siquiera respuestas, según dicen en un comunicado.

En él hablan de «nula promoción» del Ferial y, por contra, de la promoción de «ferias paralelas» en el centro de la ciudad y en el barrio de San Ildefonso, agravado con la «sorpresa» de la presentación de «otra feria paralela» en el Bulevar durante la Feria de San Lucas. «En este sentido, la postura del Ayuntamiento es clara, favoreciendo a los mismos empresarios de siempre y dando de lado al Ferial», aseguran.

La asociación señala que en septiembre expusieron todas las quejas por escrito al Ayuntamiento y que «en ningún momento este ha mostrado el más mínimo interés en solucionar los problemas y menos aún en reunirse». «Por el contrario, a raíz de que los medios de comunicación se hicieran eco de nuestras reivindicaciones y quejas, lo único que hemos recibido ha sido persecución, presión y amenazas de cierres de casetas de los asociados», añaden.

'La Fiesta' también dice que aún no se ha publicado el listado definitivo de adjudicatarios de casetas, cuando «según la Licencia de Titularidad el listado definitivo se expondrá en el tablón de anuncios y en página web municipal, incumpliendo el Ayuntamiento los plazos fijados». Asegura que se han concedido licencias fuera de plazo, «sin darle publicidad al procedimiento y no ajustándose a derecho, siendo un agravio comparativo» ya que ellos tuvieron que pagar las tasas municipales, «tan abusivas», en el mes de junio. Aclaran que no se oponen a que se ocupen los espacios libres, pero reclaman igualdad de condiciones sin «favoritismos».

Concluyen que todos los caseteros quieren proporcionar a la sociedad jienense «un servicio de calidad a la altura que se merece la Feria de la capital», pero que el Ayuntamiento le pone trabas al incumplir los plazos de entrega de las casetas y las crecientes deficiencias de estas. «Creemos que pagando en junio hay tiempo más que razonable para prever el montaje de las carpas, suelo y mantenimiento de servicios, y con la calidad a la altura de las tasas municipales que se abonan», finaliza la Asociación de Caseteros.