La Asociación contra el Cáncer de Jaén aporta cerca de 90.000 euros a la investigación En la víspera de la celebración del Día Mundial de la Investigación de la enfermedad, el colectivo destaca la solidaridad que caracteriza a la provincia LAURA VELASCO Lunes, 23 septiembre 2019, 14:10

Mañana, 24 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, una iniciativa de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que tiene el objetivo de concienciar sobre la importancia de la financiación de proyectos para tal fin. En Jaén también son conscientes de ello. El presidente de la entidad en Jaén, Marcelino Medina, explica que la provincia aportó el año pasado casi 90.000 euros para este objetivo. Y espera que cada año sea más.

Además, explica que han vuelto a convocar una beca de investigación con una dotación de 20.000 euros anuales durante tres años, ampliables a cuatro. La Asociación Nacional de Valoración de Proyectos es la encargada de elegir al ganador o ganadores, aunque en esta ocasión hay un problema. El mínimo de aspirantes deben ser tres, y solo se han presentado dos, por lo que no saben si podrá seguir en marcha. «Es una pena, hace dos años quedó desierto. Hemos luchado mucho desde Jaén para que se concedan este tipo de proyectos, pero los resultados no están siendo satisfactorios. No sabemos si es porque no interesan o porque no son lo suficientemente atractivos, pero lo cierto es que tanto en la Universidad de Jaén como en el Complejo Hospitalario hay capacidad investigadora de sobra», indica Marcelino Medina, que espera darle «un empuje» a esta beca en el futuro, animando a que haya más candidaturas.

Objetivo 2020

A nivel nacional, explica que el objetivo es aportar 20 o 25 millones de euros a la investigación. Por lo pronto, está habiendo un «crecimiento desmesurado» en el crecimiento de las cifras. «Hay 250 proyectos a nivel nacional y también a nivel europeo y mundial, colaborando con otros países. La asociación es consciente de que la lucha no va a ser efectiva hasta que no se descubra el origen de la enfermedad, como pasó en su día con la tuberculosis, la cólera, la viruela o tantas otras que asolaron a Europa y el mundo entero», detalla.