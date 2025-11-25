La Asociación de Belenistas de Jaén presenta una programación variada

La Asociación de Belenistas de Jaén Santo Rostro presentó en la Sala Capitular de la Santa Iglesia Catedral de Jaén su programación de Navidad, que ... contó con la presencia del deán Francisco Juan Martínez Rojas; la Diputada de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, África Colomo, el Director Comercial de Caja Rural de Jaén, Juan Gallego; y el Presidente de la Asociación D. Jesús María Pegalajar.

Este año la programación destaca por dos hitos: por un lado, el Belén Napolitano instalado en los Baños Árabes; y por otro, el nuevo Belén Provincial que podrá visitarse próximamente en el Palacio de la Diputación, con una escenografía completamente renovada y figuras de primer nivel de creación reciente

En primer lugar, el Belén en la entrada principal de la Lonja del Palacio Provincial será una experiencia inmersiva bajo el lema 'Jaén en Belén', combinando tradición, arte y promoción turística en un montaje de gran formato con más de 50 figuras de entre 20 y 28 cm, realizadas por los reconocidos Hermanos Cerrada.

Inspirado en la idea de Jaén como Paraíso Interior, este belén recrea diez enclaves turísticos representativos de las comarcas jienenses, integrando rutas emblemáticas, espacios naturales y monumentos históricos, con un guiño especial al 1200 aniversario de la capitalidad de Jaén.

Otra de las novedades será un Belén Napolitano que en breve formará parte de la oferta cultural permanente del centro cultural Baños Árabes y que ha sido posible tras años de gestiones por parte de la Asociación y gracias a la generosidad de María del Rosario Córdoba de Ángulo, viuda de D. Pedro Rueda García, autores de toda la escenografía del mismo y responsables de adquirir en talleres napolitanos de primer nivel un amplísimo belén.

Y la tercera de las principales novedades de este año vendrá de la manos de Eufrasio García Ojeda, natural de Arjona, que ha cedido para la ocasión un belén de los talleres de Olot de 40 cm y que se instalará en la Capilla de San José de la Santa Iglesia Catedral.

En cuanto a los actos, el más destacado tendrá lugar el día 17 de diciembre a las 19:30, cuando se producirá la tercera exaltación de la Navidad a cargo de D. José García, destacada personalidad muy reconocida en el mundo docente y cofrade por sus contribuciones literarias, miembro de la Academia Bibliográfica mariana Virgen de la Capilla y que tomará el testigo de José Ibáñez. El acto contará con la participación del Coro de la Hermandad del Rocío de Jaén.

Cabe destacar que hasta el próximo día 4 de diciembre está abierto el plazo de inscripción del concurso municipal de belenes. El concurso establece cinco categorías: asociaciones, instituciones, familias y particulares, establecimientos comerciales y centros docentes. Cada categoría contará con tres premios dotados con 500, 200 y 100 euros. El jurado podrá dejar desierto cualquiera de ellos si no se alcanzan los niveles mínimos de calidad, valorando aspectos como la laboriosidad, la presentación, la ornamentación, la iluminación y un tamaño mínimo de un metro cuadrado.