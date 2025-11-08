Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Autoridades y representantes de la asociación ALES. Ideal

La asociación Ales reúne a 300 personas en su cena benéfica anual

Los chefs Juanjo Mesa, Manuel Frutos, Juan Pablo Gámez, María López y Axel Guilbert elaboraron el menú de la octava edición

A. C.

Jaén

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:53

Comenta

Unas 300 personas asistieron este viernes a la cena anual solidaria a beneficio de la asociación ALES, que tuvo lugar en el salón Activa de ... Ifeja con el objetivo de recaudar fondos para niños con cáncer y enfermedades de la sangre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Franco protagoniza los calendarios de 2026 en el pueblo jienense de Puente de Génave
  2. 2

    Sánchez insiste en que agotará la legislatura mientras pide elecciones en la Comunidad Valenciana
  3. 3 Las empleadas del servicio de ayuda a domicilio se rebelan en Andújar contra la precariedad
  4. 4

    Moya: «Este domingo habrá unos 9.000 espectadores, un récord para estos partidos»
  5. 5 Obras de mejora del drenaje y reparación de deformaciones del firme en la A-44
  6. 6 Sanidad impulsa una campaña para concienciar a los jóvenes en la conducción responsable
  7. 7 Fallece el pintor y dibujante Juan Hervás, Hijo Predilecto de Vilches
  8. 8 La oferta Educativa Municipal para este curso potencia su impronta integradora
  9. 9 El Otoño Cofrade liga la cultura al mundo de la religión en la ciudad
  10. 10 Fin a la cumbre de Agencias de Viajes en Jaén con una jornada sobre turismofobia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La asociación Ales reúne a 300 personas en su cena benéfica anual

La asociación Ales reúne a 300 personas en su cena benéfica anual