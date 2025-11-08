La asociación Ales reúne a 300 personas en su cena benéfica anual

Unas 300 personas asistieron este viernes a la cena anual solidaria a beneficio de la asociación ALES, que tuvo lugar en el salón Activa de ... Ifeja con el objetivo de recaudar fondos para niños con cáncer y enfermedades de la sangre.

El menú de la octava edición de esta cita fue elaborado de forma altruista por reconocidos chefs, con un cartel encabezado por el estrella Michelin Juanjo Mesa (Radis), así como por Manuel Frutos (restaurante Dixtinto), Juan Pablo Gámez (Los Sentidos), María López Lorite (hotel Puerta de la Luna) y Axel Guilbert (restaurante Acebuche). El acto fue presentado por el jienense Berna Gómez.

«Jaén ha mostrado una noche más su carácter solidario», dijo el alcalde de la capital, Julio Millán, quien valoró tanto la implicación de los comensales como la generosidad de los cocineros. Felicitó a la asociación ALES por consolidar «una cita ineludible como espacio de convivencia, diversión y solidaridad», subrayando además el impacto económico positivo que supone para el colectivo, permitiéndole continuar con sus programas y actividades en apoyo a las familias afectadas.

También asistieron el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández; la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo; la vicepresidenta segunda de la Diputación, Francisca Medina; el cuarto teniente de alcalde, Luis García, y los concejales de Servicios Sociales y Juventud y Universidad Popular, Ángeles Díaz y José Manuel Higueras, respectivamente, entre otras autoridades, así como representantes de ALES.