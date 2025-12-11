Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación del Balance Agroganadero. IDEAL

Asaja apuesta por la reconversión del olivar frente a los competidores extranjeros

La organización agraria de Jaén ha presentado su Balance Agroganadero, donde advierten del peligro del recorte de la PAC

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 11 de diciembre 2025, 14:03

Comenta

En una época de incertidumbre para el olivar tradicional, con un año marcado por los bajos precios, a lo que se suma los problemas del ... agua y los nuevos países exportadores, la propuesta de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) es clara: la reconversión.

