Asaja apuesta por la reconversión del olivar frente a los competidores extranjeros

En una época de incertidumbre para el olivar tradicional, con un año marcado por los bajos precios, a lo que se suma los problemas del ... agua y los nuevos países exportadores, la propuesta de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) es clara: la reconversión.

Así lo pone de manifiesto en su Balance Agroganadero, presentado este jueves, donde alertan de que aunque la producción oleícola de España supone todavía el 45% del total, «cada vez más amenazada por la competencia mundial, sobre todo de los países del norte de África y Oriente Medio».

Además, advierten que los olivares tradicionales y no mecanizados se encuentran en «desventaja estructural» frente a los sistemas modernos, mecanizados y de alta intensidad. Por ello diagnostican la necesidad de invertir en la reestructuración y reconversión para mejorar la competitividad, financiado al margen de los presupuestos de la Política Agraria Común (PAC). Esta reconversión sería voluntaria y finalista, y en función de la nueva plantación será la cuantía que deberán de recibir, diferenciando entre secano y regadío, y cambio de variedad.

La producción acumulada de la campaña 2024/25 fue de 1.419.128 toneladas de aceite de oliva, mientras que las salidas acumuladas se cifraron en 1.425.000 toneladas, lo que muestra «un buen ritmo de comercialización». Con respecto al precio medio del año se ha cifrado en 3.85 euros según los datos consultados en Poolred, estando el aceite de oliva virgen extra a 4,13; el virgen a 3,46 y el lampante a 3,15.

Un punto vital en el Balance es la PAC. Asaja reconoce que se han introducido nuevas flexibilidades en su aplicación para mejorar la aplicación de los ecorregímenes y eliminar la obligatoriedad del uso de fotos geoetiquetadas. Sin embargo, llegan a afirmar que «el ministro de Agricultura, Luis Planas, nos ha traicionado, con una pérdida de 25 millones al año en la provincia».

Cómo no podía ser de otra forma , otro tema vital que incluye el Balance es la preocupación por el recorte superior al 20% para la próxima PAC según la propuesta del Marco Plurianual financiero. De hecho, la organización agraria ha anunciado que participará en la manifestación paneuropea convocada en Bruselas por la Copa y la Cogeca, donde se espera la presencia de más de 10.000 agricultores de toda Europa.

En materia de agua, la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir se encuentra al 44,7% de su capacidad. Aun así, desde Asaja consideran imprescindible apostar por una política hidráulica con inversiones en construcción y modernización de infraestructuras. Se manifiesta en el documento, a su vez, que se acometan las conducciones de la Presa de Siles y la Cerrada de la Puerta, «absolutamente necesarias para afrontar el cambio climático y la reconversión del olivar».

En materia de seguros agrarios, Asaja se muestra optimista en cuanto a la concienciación de los agricultores de su necesidad, si bien critican que se hayan endurecido las condiciones de aseguramiento, debido en gran medida a la siniestralidad de las últimas cosechas. «En estos últimos años, sobre todo aquellos de sequías más extremas, las indemnizaciones percibidas por los olivareros han contribuido al mantenimiento y viabilidad de sus explotaciones», ha explicado Luis Carlos Valero, presidente de Asaja Jaén.

La contratación de seguros de olivar en Jaén supone un 60% de la misma a nivel autonómico y un 50% a nivel nacional, y en este último año ha supuesto una facturación en la provincia de alrededor 9.5 millones de euros, en torno a 60.000 hectáreas aseguradas y unas 1300 pólizas contratadas con una prima media de coste para el agricultor de 2.747 euros.

Respecto a la ganadería, recuerdan que el año empezó con la aparición de los nuevos Serotipos 3 y 8 de Lengua Azul, que han afectado al bovino y muy especialmente al ovino, e incluso al caprino. Situación igual de grave que a final de año, cuando ha aparecido un brote de Dermatosis Nodular Contagiosa, al que hay que añadir otro de Peste Porcina Africana, ambos en Cataluña.

Aun así, desde Asaja quieren lanzar un mensaje claro al consumidor: «estas alertas sanitarias indican que los sistemas de detección temprana que hay habilitados están funcionando, lo que suponen una innegable garantía de que los alimentos nacionales que se ponen a disposición del consumidor son sanos, seguros y saludables», reza el documento.