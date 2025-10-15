Arreglo de «urgencia» en el Navas de Tolosa por el «riesgo» del recinto escolar

Manuela Millán Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:00 Comenta Compartir

Arreglo de emergencia en el cole Navas de Tolosa. El concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, y la concejala de Educación, Eva Funes, han visitado las obras que se están llevando a cabo en el CEIP Navas de Tolosa y que suponen «una actuación prioritaria por el riesgo estructural que presentaba el recinto escolar».

Estas obras están incluidas dentro del proyecto de mantenimiento de edificios públicos municipales y que, en este centro, se está actuando en tres puntos. «Uno de ellos es el muro de cerramiento que, debido a una fisura en la cimentación, presentaba una grieta longitudinal y transversal que ponía en riesgo la seguridad de los niños y niñas del centro, de manera que se ha demolido la estructura original y actualmente se está trabajando en una nueva cimentación y una estructura metálica que soporte el peso y en un gran ventanal que, además, proporcionará mayor luminosidad«, resume Padorno.

Esta intervención forma parte de un paquete de inversiones que, en nueve meses desde la llegada del nuevo equipo de Gobierno, ha destinado «casi un millón de euros a los centros escolares municipales». «Se han destinado 500.000 euros al mantenimiento general de los colegios, 140.000 euros para la mejora de cubiertas, y se ha iniciado la instalación de placas fotovoltaicas en todos los tejados de edificios municipales, incluidos los centros educativos», detalla Padorno. Así, añade que «es fruto del esfuerzo del equipo liderado por Julio Millán para conseguir revertir los 18 meses de inacción del anterior gobierno del Partido Popular, en los que no se atendieron las necesidades básicas de los centros escolares».

Por su parte, la concejala de Educación, Eva Funes, ha destacado que «el CEIP Navas de Tolosa era uno de los que más nos preocupaba y fue el primero que visitaron en enero, en la ronda de visitas a todos los centros públicos de Educación Infantil y Primaria». «Era una obra muy necesaria por el riesgo que suponía para el alumnado y su pronta intervención era una prioridad para este equipo de gobierno», añade.