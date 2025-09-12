Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita de miembros de la asociación y del concejal a la sede. IDEAL
Obras públicas

Arreglo definitivo de la sede de la Plataforma de Jubilados de Jaén

El local presentaba, desde hace meses, daños que filtraciones y humedades venían provocando y que el colectivo había denunciado en reiteradas ocasiones

Manuela Millán

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:15

Nueva sede para las personas jubiladas, por fin. El Ayuntamiento de Jaén ha culminado las actuaciones de arreglo de un problema de filtraciones y goteras en el Centro de Participación activa anexo al edificio municipal y que estaba provocando problemas graves en la sede de la Plataforma de Jubilados por Jaén. Un colectivo que aglutina a 300 asociados, mayores de la capital que desarrollan buena parte de sus actividades y que venían sufriendo desde hace meses humedades que provocan daños en los techos de la sede de la plataforma. Desde 2024 venían denunciando estas deficiencias.

El concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha visitado los trabajos junto a miembros de la junta directiva de la asociación, que «al llegar al Gobierno les trasladaron un problema grave al que no se le había dado solución y que venían sufriendo de manera reiterada». «Ha sido una avería complicada, que nos ha llevado un arduo trabajo de localización y de descartar posibles causas de las goteras», añade.

De esta manera, arreglaron un problema en las cubiertas, pero no terminaron las humedades; se arregló una avería en un baño justo encima de la sede, pero continuaba cayendo agua, se ha arreglado un bajante, entre otras, y finalmente han conseguido terminar con el problema, arreglar los desperfectos y devolver a su situación inicial las instalaciones.

Padorno ha explicado que la actuación se localiza en el Centro de Participación de las instalaciones aledañas al Ayuntamiento de Jaén, y que «supone darle solución a un problema que se venía acumulando de hace mucho tiempo y que eran complicados de poder localizar». «Desde Mantenimiento Urbano, nos hemos puesto manos a la obra y hemos actuado desde los tejados hasta la planta baja donde se ubica la sede de la Plataforma, localizando, descartando y actuando en cada una de las posibles averías que podrían incidir en las goteras que sufrían los usuarios de estas instalaciones», traslada.

Por su parte, el presidente del colectivo, Miguel Medina, reconoce el esfuerzo para el arreglo de una avería que estaba provocando daños importantes. «Se estaba cayendo el techo encima y tras una serie de actuaciones para localizar el problema, han venido albañiles y pintores y se ha quedado todo como nuevo», confirma.

