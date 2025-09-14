Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita a las obras de emergencia del concejal Javier Padorno. IDEAL
Mantenimiento Urbano

Arreglado el muro en la carretera de Circunvalación que se desprendió en agosto

El Ayuntamiento finaliza las obras de emergencia con una actuación ha ascendido a 40.000 euros

Manuela Millán

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:02

Arreglado, de urgencia. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Mantenimiento Urbano, ha concluido las obras de emergencia llevadas a cabo en la carretera de Circunvalación tras el desprendimiento de un muro de piedra el pasado mes de agosto.

El concejal del área, Javier Padorno, ha explicado que la intervención ha consistido en la demolición de la parte del muro que se había desprendido, así como en el aseguramiento del trasdós mediante la colocación de un mallazo y gunitado con hormigón para dar resistencia y consolidación al mismo, garantizando así la fijación de toda la estructura y para evitar filtraciones y futuros desprendimientos. Posteriormente, se ha procedido a la reconstrucción del muro de piedra.

El importe total de la actuación ha ascendido a 40.000 euros. «El objetivo de estas obras ha sido estabilizar el terreno y asegurar que no se produzcan nuevos derrumbes, ofreciendo así tranquilidad y seguridad a los vecinos que transitan diariamente por este enclave», apunta Padorno.

Asimismo, se han acometido mejoras adicionales en redes de servicios básicos afectadas por el derrumbe. Concretamente, se ha reparado una red de saneamiento dañada y se ha reforzado la red de abastecimiento de agua potable situada en la parte superior del muro, que había quedado al descubierto tras el movimiento de tierras.

«Desde el área de Mantenimiento Urbano seguimos trabajando para mejorar la vida de nuestros ciudadanos; este tipo de actuaciones, aunque surgen por emergencias, también son una oportunidad para modernizar y reforzar servicios básicos que repercuten directamente en la calidad de vida de los jienenses», sentencia el edil.

