Arranca la Semana de la Ciencia con 60 actividades para divulgar, enseñar y atraer

Hasta 200 investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén participan desde este lunes y hasta el próximo 15 de noviembre en cerca de sesenta ... actividades en los campus de Jaén y Linares para conmemorar la Semana de la Ciencia y acercarla a estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de FP.

Un Café con Ciencia ha abierto el programa de actividades de esta XXV Semana de la Ciencia, que constituye, según ha indicado el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, una «acción divulgativa de la ciencia y de la innovación de primer nivel, que se realiza simultáneamente en instituciones de carácter educativo y científico de todo el territorio nacional en el mes de noviembre».

Durante el Café con Ciencia, el rector ha estado acompañado por la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, que ha puesto el acento en esta actividad con la que se busca «dar a conocer, de manera cercana, el trabajo de nuestros investigadores y en el que puede estar su vocación».

Mata ha incidido en la importancia de acercar el trabajo de la UJA a la sociedad jienenense, y muy especialmente a «tantos jóvenes con talento, a inminentes estudiantes universitarios, que pueden conocer de cerca todas las especialidades que tienen a su disposición y cuáles conectan más con sus perfiles».

Implicarse

Por su parte, el rector ha explicado que con el Café con Ciencia, la Universidad de Jaén «divulga, difunde y da a conocer al alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos de FP de la provincia una parte de la actividad científica que realiza», con el objetivo de que, «no solo la conozcan, sino que participen y se impliquen en las actividades, despertando también vocaciones científicas».

Ruiz se ha referido a los objetivos que se persiguen, asegurando que «la ciencia es un elemento fundamental para dar respuesta a los retos que presenta la sociedad en general». «Los jóvenes deben percibir qué es la ciencia y cómo son las personas que trabajan en ella. De esta manera se despiertan inquietudes y vocaciones científicas entre las generaciones más jóvenes, especialmente también en las mujeres», comenta.

«Queremos hacerles ver, de una forma atractiva, que la investigación y la ciencia son una salida profesional viable y con cada vez mayor potencial. Queremos desterrar la percepción errónea de que el científico o investigador es una persona que está encerrada en su despacho o en su laboratorio, que se limita a publicar, sin importarle la transferencia de los resultados a la sociedad», ha declarado el rector.

Actividades

Las actividades de la Semana de la Ciencia han comenzado este lunes en el Campus de Jaén, donde dentro del Café con Ciencia se han celebrado ocho mesas redondas impartidas por 12 investigadores de la UJA, en las que han participado 90 estudiantes de los centros Maristas Jaén y SAFA Úbeda, que posteriormente han participado en tres talleres: 'Poniendo y quitando. President@s desde el Parlamento', 'Celular para todos' y 'Geohistoria 3D: viaje en el tiempo a las Nuevas Poblaciones'.

La Semana de la Ciencia de la UJA cuenta con la financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y se realiza en coordinación con la Fundación Descubre. Es una de las actividades incluidas en el XVI Plan de Divulgación Científica y de la Innovación de la Universidad de Jaén, al que el rector ha calificado como la «hoja de ruta» de la UJA en su responsabilidad de transmitir el conocimiento que genera y fortalecer el vínculo entre ciencia y sociedad.