Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Café con Ciencia para abrir la programación. Ideal

Arranca la Semana de la Ciencia con 60 actividades para divulgar, enseñar y atraer

Hasta 200 investigadores e investigadoras de la UJA se encargan de acercar la ciencia a estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de FP

E. L.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:14

Comenta

Hasta 200 investigadores e investigadoras de la Universidad de Jaén participan desde este lunes y hasta el próximo 15 de noviembre en cerca de sesenta ... actividades en los campus de Jaén y Linares para conmemorar la Semana de la Ciencia y acercarla a estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de FP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Real Jaén saca su espíritu guerrero para empata 1-1 con la Deportiva Minera
  2. 2 Fallece un trabajador al precipitarse de un tejado en Úbeda
  3. 3 Vahídos, mareos y desmayos causan revuelo en el cementerio parroquial de Bailén
  4. 4 Jaén Solidario busca un nuevo local para seguir ayudando a los necesitados
  5. 5

    Más allá de la Ciudad de la Justicia: lista de sedes «pendientes» en Jaén
  6. 6

    Más allá de la Ciudad de la Justicia: lista de sedes «pendientes» en Jaén
  7. 7 Empate insuficiente para el Linares ante el Xerez
  8. 8

    El Real Jaén saca su espíritu guerrero para empata 1-1 con la Deportiva Minera
  9. 9

    Segundo carnaval
  10. 10 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Arranca la Semana de la Ciencia con 60 actividades para divulgar, enseñar y atraer

Arranca la Semana de la Ciencia con 60 actividades para divulgar, enseñar y atraer