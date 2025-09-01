Arranca la segunda fase de la puesta en valor de Los Cañones El aparcamiento es una de las prioridades dada la demanda de visitantes que ha tenido este verano la primera fase del camino

E. L. Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:08 Comenta Compartir

Este mes de septiembre que comienza, el Ayuntamiento de Jaén llevará al Consejo de Administración de Epassa la adjudicación de las obras de la segunda fase de Los Cañones y el aparcamiento y emplaza a otoño el comienzo de los trabajos.

Así lo anunció la primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María Espejo, que explicó que el Consejo de Administración de Epassa, la empresa municipal de Servicios y Aparcamientos, someterá a visto bueno las obras en su reunión de septiembre, unos trabajos con un coste de 1,5 millones de euros para la adecuación paisajística de este paraje emblemático de la capital.

Junto a ello, se comunicó que hay intención de adecuar asimismo la zona de estacionamiento, esencial para atender la demanda «tan importante» que este recurso genera.

La edil remarcó que el trabajo en el aparcamiento será «prioritario» dada la demanda que ha tenido este verano la primera fase del camino, con un volumen excepcional de visitantes que ha obligado al Ayuntamiento a redoblar sus esfuerzos de limpieza y atención al paraje, con el objetivo de tener el lugar bien atendido.

«Para esta segunda fase se ha trabajado un proyecto singular para el tramo más espectacular de Los Cañones, unas obras de instalación de pasarelas y caminos a lo largo de más de 430 metros de longitud con algunos pequeños puentes que hagan que el trayecto se disfrute con el máximo respeto al entorno natural que se recorre», manifestaba al respecto.

«Una vez se firme el contrato que da comienzo a las obras este otoño, la empresa que ejecuta la segunda fase y el aparcamiento, bajo la supervisión de Epassa, dispondrá de seis meses para ejecutar los trabajos, que estarán listos para la primavera», detallaba la primera teniente de alcalde.

Demanda

Espejo puso en valor que este entorno está protegido desde 2007 dentro del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Jaén, con la categoría de Paraje Natural de Excepcional Interés.

«Los Cañones, gracias a este proyecto, podrá convertirse en un nuevo atractivo turístico y un recurso de ocio sostenible para la ciudad», destacó Espejo, incidiendo en que «este logro responde a una demanda ciudadana que Jaén Merece Más ha defendido de manera constante en beneficio del patrimonio natural de la capital».