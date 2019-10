Arranca la maquinaria municipal para sacar a concurso el servicio de autobús Autobús urbano, junto a la plaza jienense de la Libertad. / LIÉBANA PSOE, Cs y Adelante Jaén apoyan el expediente para revisar el contrato con Castillo, que será debatido en pleno especial el día 15 JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Jueves, 10 octubre 2019, 16:06

El intento de sacar a concurso por primera vez en la historia el servicio de autobuses urbanos de Jaén ha iniciado este jueves su viaje, cuya duración y destino dependerá del informe vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía y, en caso de que este sera favorable, en función de la actitud de la empresa que presta ese servicio, Herederos de José Castillo, la única que ha tenido Jaén desde 1961 y mediante adjudicación directa. El primer paso ha sido verlo hoy en comisión, antes de pleno monográfico fijado por el equipo de gobierno (PSOE y Cs) para el día 15, como pedía el PP, que cree que el intento municipal no llegará a ningún sitio, al igual que Vox. Por su parte, Adelante Jaén (Podemos e IU) apoya la iniciativa y añade que es el momento de municipalizar el servicio.

La Comisión de Presidencia y Contratación ha dictaminado llevar a dicho pleno el expediente de revisión de oficio del contrato, como paso previo a su licitación «de una vez por todas» y con criterios de calidad y libre concurrencia. La concejala de Presidencia y primera teniente de alcalde, África Colomo, ha destacado que con esta comisión, que es la que tiene capacidad de dictaminar, «ya no hay excusas para llevar al pleno el inicio de la revisión de oficio del contrato».

La Comisión de Contratación del Ayuntamiento ha abordado el expediente a Castillo. / LIÉBANA

El concejal de Contratación, Francisco Lechuga, ha concretado que en el pleno se debatirá la propuesta anular la prórroga por otros 30 años firmada en 2005 y que pudo incurrir en tres causas de nulidad: estar firmada por órgano no competente para ello (lo fue por decreto del alcalde en lugar de por el pleno), la justificación de la prórroga a cambio de una mejora en el servicio no se justificó documentalmente, y por vulnerar el procedimiento de licitación establecido para este tipo de concesiones.

Estas tres causas son las que tendrá que valorar, acto seguido, el Consejo Consultivo de Andalucía, que tiene para ello un plazo de seis meses, una vez que el pleno del día 15 apruebe iniciar el expediente de revisión de oficio. PSOE, Ciudadanos y Adelante Jaén anunciaron hoy que apoyarán esta revisión.

La teniente de alcalde ha destacado que «hay que poner en orden esta concesión porque, por un lado es un clamor popular las condiciones en las que se presta, y porque hay informes técnicos que avalan la propuesta de nulidad». «Lo que queremos - añadido Colomo - es que un servicio que se adjudicó en época preconstitucional y que ha sobrevivido a base de prórrogas y sin concurso a cuatro leyes de contratos distintas se licite con transparencia y libre concurrencia de todas las empresas que quieran, pero siempre que cumplan con las condiciones de calidad que reclaman los jienenses y que quiere este equipo de Gobierno para una ciudad que merece un transporte del siglo XXI».

Podemos e IU

Por su parte, el grupo municipal de Adelante Jaén ha señalado en rueda de prensa que es una buena ocasión para municipalizar este servicio y conseguir que los jienenses cuenten con un transporte urbano digno. «El servicio es pésimo y eso lo saben todos los usuarios», ha expuesto su portavoz, Lucía Real, quien ha señalado que las mejoras incluidas en las prórrogas concedidas a Castillo no se han llevado a cabo, como los paneles informativos, lo que motiva que muchos visitantes, que no conocen la ciudad, se encuentren «completamente perdidos» cuando tienen que utilizar el transporte urbano.

Javier Ureña y Lucía Real, concejales de Adelante Jaén. / IDEAL

La portavoz considera además «una barbaridad que algo tan importante como un contrato no aparezca», en referencia a la formalización de este servicio en el momento en el que comenzó a prestarse, en 1961, del que según ha dicho no hay constancia documental. A esta irregularidad ha sumado un expediente del que hoy ha hablado el representante del Partido Popular, «que nadie ha visto por lo que no sabemos si existe» y la ausencia de un técnico municipal que supervise este servicio, como tienen el resto de contratos que formaliza el Ayuntamiento.

Javier Ureña, concejal de Adelante Jaén, ha agregado que la movilidad en la capital necesita «un replanteamiento», para lo que en este momento se dan las condiciones necesarias con el previsible desbloqueo del tranvía y la revisión del servicio de transporte urbano. «Puede ser una oportunidad para el Ayuntamiento para que se tome en serio la movilidad de la ciudad que incluya tanto los servicios públicos como los privados y tenga en cuenta la peatonalización del centro con un planteamiento más completo», ha señalado.